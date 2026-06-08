Pauls Jonass savu skatītāju priekšā atgriežas ar sezonas labāko rezultātu
Latvijas motosportists Pauls Jonass svētdien Ķeguma trasē "Zelta Zirgs" izcīnīja piekto vietu pasaules čempionāta motokrosā astotā posma otrajā braucienā MXGP klasē un kopvērtējumā ierindojās arī piektajā pozīcijā.
Jonass, kurš pirmajā braucienā bija septītais, pirmajos apļos bija ceturtais, pēc tam atkāpās uz sesto vietu, taču noslēdzošajos septiņos apļos nosargāja piekto pozīciju. Savukārt Markuss Kokins ierindojās 17. pozīcijā.
Otrajā braucienā uzvaru izcīnīja beļģis Lūkass Kūnens, kurš bija labākais arī pirmajā braucienā. Otrajā vietā viņam sekoja francūzis Romēns Febvrs, bet nīderlandietis Kajs de Volfs noslēdza labāko trijnieku.
Posma kopvērtējumā pirmo vietu ar 50 punktiem ieņēma Kūndens. Jonasam 30 punkti deva piekto vietu, kamēr Kokins ar četriem punktiem ierindojās 23. pozīcijā. Jonasa piektā vieta kopvērtējumā ir viņa šīs sezonas labākais rezultāts. Ķegumā viņš nebija startējis kopš 2022. gada, kad divu braucienu kopsummā ierindojās otrajā vietā.
Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc astoņiem posmiem līderis ar 404 punktiem ir Kūnens, kuram otrajā pozīcijā ar 342 punktiem seko nīderlandietis Džefrijs Herlingss. Jonass ar 175 punktiem atrodas desmitajā vietā, bet Kokins, kurš piedalījies tikai šajā posmā, ar četriem punktiem ir 35. pozīcijā. Šosezon paredzēti kopā 20 posmi.