44 gadus vecā tenisa leģenda Serēna Viljamsa atgriežas kortā ar uzvaru pēc gandrīz četru gadu dīkstāves
ASV tenisiste Serēna Viljamsa otrdien Londonas "WTA 500" turnīra dubultspēļu sacensībās izcīnīja uzvaru pirmās kārtas mačā, atgriežoties kortā pēc teju četru gadu pārtraukuma ar panākumu.
Viljamsa pārī ar 19 gadus veco kanādieti Viktoriju Mboko pirmās kārtas mačā ar 7-6 (7:2), 6-2 pārspēja ar trešo numuru izsētās amerikānieti Nikolu Meliharu-Martinesu un jaunzēlandieti Erinu Rutlifu.
"Es sāku uztraukties apmēram 30 minūtes pirms spēles, bet tad vienkārši palaidu to vaļā," Viljamsa teica pēc panākuma. "Es īsti nedomāju par to, ka esmu uztraukusies, es domāju par to, kā labi pavadīt laiku, un tā arī notika."
Otrajā kārtā Viljamsa/Mboko spēkosies ar kanādieti Leilu Fernandesu un vācieti Lauru Zīgemundu.
ASV tenisiste nebija profesionāli spēlējusi kopš zaudējuma 2022. gada ASV atklātā čempionāta trešajā kārtā. Viljamsa "Grand Slam" turnīros 23 reizes ir uzvarējusi vienspēlē, 14 reizes - sieviešu dubultspēlē un divreiz - jauktajā dubultspēlē. Viņas kontā ir arī uzvara vienspēlē 2012. gada olimpiskajās spēlēs Londonā, kā arī trīs uzvaras sieviešu dubultspēlē (2000., 2008., 2012.).
Jāpiebilst, ka viņa ir vienīgā sportiste tenisa vēsturē, kas izcīnījusi tā dēvēto "Career Golden Slam", proti, gan vienspēlēs, gan dubultspēlēs viena kalendāra gada laikā triumfējot ne tikai visos četros "Grand Slam" turnīros, bet izcīnot arī olimpiskās zelta medaļas.