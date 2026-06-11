"Knicks" veic vēsturisku atspēlēšanos un nonāk uzvaras attālumā no NBA titula
Ņujorkas "Knicks" basketbolisti trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) finālmačā atspēlēja 29 punktu deficītu un izcīnīja uzvaru pār Sanantonio "Spurs", nonākot viena panākuma attālumā no čempionu titula.
"Knicks" savā laukumā otrās ceturtdaļas beigās bija iedzinējos ar 42:71, bet pirmo puslaiku zaudēja ar 49:76, taču spēja atgūties otrajā spēles pusē un triumfēt ar 107:106 (22:41, 27:35, 26:14, 32:16). Sērijā līdz četrām uzvarām rezultāts patlaban ir 3-1 ņujorkiešu labā. Līdz šim nevienai komandai NBA finālsērijas mačā nebija izdevies atspēlēt tik lielu deficītu.
OG ANUNOBY WITH THE PUTBACK.— NBA (@NBA) June 11, 2026
KNICKS COMPLETE THE 29-PT COMEBACK FOR THE WIN.
LARGEST COMEBACK IN NBA FINALS HISTORY 🤯 pic.twitter.com/ZtWVWY6JsR
TIMOTHÉE CHALAMET & BEN STILLER CELEBRATING WITH KNICKS FANS AT MSG 🎉 pic.twitter.com/teFfMa1lJQ— NBA (@NBA) June 11, 2026
Uzvarētāju rindās Džeilens Bransons guva 36 punktus, bet 33 punktus pievienoja Ogugua Anunobi, kurš desmit sekundes pirms finālsvilpes bloķēja De'Ārona Foksa metienu, bet 1,2 sekundi pirms mača beigām tika pie atlēkušās bumbas uzbrukumā un guva uzvaras grozu. "Spurs" no trešā zaudējuma sērijā neglāba Viktora Vembanjamas 24+13 un trīs bloķēti metieni, 21 punktu guva Dilans Hāpers, bet pa 18 punktiem katrs sakrāja Devins Vasels un De'Ārons Fokss.
Sērijas piektā spēle svētdien notiks Sanantonio, bet, ja būs nepieciešami vēl mači, tad nākamie norisināsies 16. jūnijā Ņujorkā un 19. jūnijā Sanantonio. "Spurs" nav spēlējusi NBA finālā kopš 2014. gada, kad arī pēdējo reizi kļuva par čempioni, bet "Knicks", kas pēdējo reizi par čempiontitulu cīnījās 1999. gadā, nav kļuvusi par NBA čempioni kopš 1973. gada.
Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".