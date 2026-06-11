Mārtiņš Dambergs nekļūst par Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas prezidentu, organizāciju vadīs vāciete Gresvanga
Latvijas pārstāvis Mārtiņš Dambergs ceturtdien Zalcburgā neguva lielu atbalstu Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) prezidenta vēlēšanās, kurās uzvarēja vāciete Haike Gresvanga.
No 45 delegātiem par Gresvangu balsoja 27, par spāni Anderu Mirambelu - desmit, par jamaikieti Nelsonu Stouksu - pieci, bet par Dambergu - trīs.
Iepriekšējos astoņus gadus Dambergs bija IBSF viceprezidents juridiskajos jautājumos. Turpmākos četrus gadus IBSF viceprezidenti, katrs atbildot par savu nozari, būs pārstāvji no Kanādas, ASV, Austrālijas, Monako, Dienvidkorejas un Maltas.
Gresvanga iepriekš bija IBSF ģenerālsekretāre, bet tagad amatā nomainījusi itāli Ivo Ferriāni, kurš federāciju vadīja iepriekšējos 16 gadus. Pirms tam viņa strādāja sporta mārketinga un pasākumu aģentūrā, kas specializējās ledus renes sporta veidos.
Vienlaikus Zalcburgā notikušajā kongresā delegāti neatbalstīja iniciatīvu izslēgt Krievijas Bobsleja un skeletona federāciju no IBSF biedru vidus.