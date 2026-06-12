Ventspils pašvaldība piešķirs naudas balvu 3x3 Pasaules kausa MVP Kārlim Lasmanim
Foto: Gatis Rimšs/Jauns.lv
Kārlis Lasmanis (vidū) pēc atgriešanās Rīgā no 3x3 Pasaules kausa.
Basketbols

Ventspils pašvaldība piešķirs naudas balvu 3x3 Pasaules kausa MVP Kārlim Lasmanim

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Ventspils pašvaldība 3x3 basketbolistam Kārlim Paulam Lasmanim nolēmusi piešķirt 5000 eiro naudas balvu.

Ventspils pašvaldība piešķirs naudas balvu 3x3 Pas...

Savukārt trenerim Gintam Fogelam par ieguldījumu sportista sagatavošanā tiks piešķirta naudas balva 1500 eiro. Pašlaik sportists gan trenējas pie cita trenera.

Kā vēstīts, Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase, kas Pasaules kausā bija izsēta ar septīto numuru, finālā ar 20:15 apspēlēja Vāciju (6.). Izšķirošajā mačā Latvijas valstsvienības rindās ar 12 punktiem izcēlās Lasmanis, kurš tika atzīts par meistarsacīkšu vērtīgāko spēlētāju.

Latvijas vīriešu izlase pasaules meistarsacīkstēs spēlēja sesto reizi pēc kārtas, 2019. gadā izcīnot sudraba un 2023. gadā - bronzas medaļas. Nesen tika ziņots, ka naudas balvu tieši tādā pašā apmērā Ķekavas pašvaldība piešķirs Naurim Miezim. 

Latvijas 3x3 basketbola izlase pēc izcīnītā zelta tiek sagaidīta Rīgā.

3x3 pasaules čempioni atgriežas mājās

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