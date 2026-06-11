Pēteris Skudra trenera karjeru turpinās agresorvalstī Krievijā
Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komanda Maskavas "Spartak" paziņojusi par treneru sastāvu 2026./2027. gada sezonai, tajā esot arī vienam latviešu speciālistam.
Maskavas "Spartak" turpinās trenēt Aleksejs Žamnovs, kuram arī nākamajā sezonā palīdzēs Jevgēņijs Perovs un Sergejs Klimkovičs. Treneru korpusu papildinājuši divi speciālisti - latvietis Pēteris Skudra un Jevgēņijs Koreškovs.
Skudram tā ir atgriešanās Krievijā. Tur viņš strādāja no 2011. līdz 2020. gadam, vadot tādas komandas kā Čerepovecas "Severstal", Novosibirskas "Sibir", Ņižņijnovgorodas "Torpedo" un Čeļabinskas "Traktor". 2020./2021. gada sezonā Skudra strādāja ar Rīgas "Dinamo", kas toreiz aizvadīja ļoti vāju sezonu.
Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Skudra Krievijā līdz šim strādājis nebija. Pusotru sezonu speciālists nostrādāja Kazahstānas "Saryarka", 2024./2025. gada sezonā viņš trenēja Slovākijas vienību "Liptovsky Mikulas", bet pagājušajā sezonā ātri tika atlaists no "Presov" kluba, vēlāk īsu brīdi strādājot Rumānijas "Csikszereda". Šī Skudram kļūs par pirmo pieredzi kā kādas komandas galvenā trenera asistentam.
Maskavas "Spartak" senāk no 2019. līdz 2021. gadam trenēja Oļegs Znaroks, viņam piepalīdzot Latvijas izlases trenerim Harijam Vītoliņam. Savukārt nākamajā sezonā KHL bez Skudras zināms, ka Leonīds Tambijevs iecelts par Maskavas "Dinamo" galveno treneri. Grozījumi sporta likumā pēc 2022. gada Krievijas pilna mēroga iebrukuma noteica, ka Latvijas sporta treneriem ir liegts strādāt Latvijā, ja viņi pieņem darbu agresorvalstī.
Maskavas "Spartak" 2025./2026. gada sezonā KHL izstājās ceturtdaļfinālā, sērijā ar 1-3 zaudējot nākamajai čempionei Jaroslavļas "Lokomotiv".