3x3 pasaules čempioni atgriežas mājās
8. jūnijā Rīgā pēc izcīnītā triumfa 2026. gada Pasaules kausā atgriezās Latvijas 3x3 basketbola izlase.
Pasaules čempions Nauris Miezis no dzimtā Ķekavas novada saņems naudas balvu
Ķekavas novada dome šodien ārkārtas sēdē nolēma piešķirt 5000 eiro naudas balvu ķekavietim, 3x3 basketbolistam Naurim Miezim par Latvijas izlases panākumu Pasaules kausa izcīņā Varšavā, pavēstīja pašvaldība.
Naudas balva Miezim piešķirta 5000 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas. Tā tiks segta no Ķekavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Pirmdien Miezi sagaidīja Ķekavas vidusskolas sporta kompleksā. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja apskatīt Pasaules kausa trofeju, saņemt autogrāfu un nofotografēties ar basketbolistu. Miezis arī atstāja autogrāfu uz Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa basketbola groza vairogiem.
Vaicāts par turpmākajiem mērķiem, Miezis sagaidīšanas pasākumā sacījis: "Man uzvaras nekad nebūs par maz."
Kā ziņots, 7. jūnijā Varšavā Latvijas 3x3 basketbola izlase pirmo reizi valsts vēsturē izcīnīja zelta medaļu Pasaules kausa izcīņā vīriešiem. Latvijas izlases kapteinis ir Miezis. Izlases sastāvā ir arī Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo.
Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase, kas Pasaules kausā bija izsēta ar septīto numuru, finālā ar 20:15 apspēlēja Vāciju (6.).
Latvijas vīriešu izlase pasaules meistarsacīkstēs spēlēja sesto reizi pēc kārtas, 2019. gadā izcīnot sudraba un 2023. gadā - bronzas medaļas.