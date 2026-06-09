Trampa klātbūtnē "Spurs" pārtrauc "Knicks" uzvaru sēriju NBA "play off", Ņujorkā izceļas nekārtības
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) finālsērijas trešajā spēlē pirmdien pie pirmās uzvaras tika Sanantonio "Spurs" komanda, kas viesos spēja pieveikt Ņujorkas "Knicks" vienību.
"Spurs" izbraukumā uzvarēja ar 115:111 (33:22, 24:42, 35:27, 23:20), sērijā līdz četrām uzvarām panākot 1-2. Uzvarētāju rindās Viktors Vembanjama izcēlās ar 32 punktiem, astoņām izcīnītām bumbām zem groziem, sešām rezultatīvām piespēlēm un trim bloķētiem metieniem, kamēr 23 punktus "Spurs" sastāvā guva Stefons Kāsls. Mājiniekiem "Knicks", kuriem pārtrūka 13 uzvaru sērija, ar 32 punktiem rezultatīvākais bija Dželens Bransons, bet 28 punktus guva Ogugua Anunobi.
Līdz ar "Spurs" panākumu tikusi apturēta "Knicks" 13 uzvaru garā sērija NBA izslēgšanas spēlēs, kas kļuvusi par otro garāko līgas vēsturē. Savukārt Sanantonio gadījumā, ja atspēlēsies no 0-2 deficīta un vēlāk kļūs par NBA čempioni, kļūs par pirmo komandu līgā, kam tas izdevies.
Spēli apvija nozīmīgi drošības mēri, jo to apmeklēja ASV prezidents Donalds Tramps, kļūstot par pirmo aktīvo prezidentu, kurš noraugās NBA finālspēli klātienē. Līdz ar to jau spēles dienā teritorija ap leģendāro "Madison Square Garden" bija nožogota, kas sarežģīja dienu ap vai tajā strādājošajiem un uzņēmumiem. Jāatgādina, ka arī ne visi varēja atļauties iegādāties biļetes - to lētāko cenas nedēļas laikā līdz spēlei svārstījās no pieciem līdz desmit tūkstošiem dolāru.
Game 3 tonight at Madison Square Garden. 🏀🗽💙🧡— Max Guliani (@maximusupinNYc) June 8, 2026
Never seen anything like this for a Knicks game. Security perimeter outside the Garden, airport-style screening, increased presence from the Secret Service and NYPD. pic.twitter.com/VllOlVQ4k4
President Trump is in attendance for Game 3 in New York.— ESPN (@espn) June 9, 2026
He's the first sitting U.S. President to attend an NBA Finals game. pic.twitter.com/sHdRNArzUu
Pēc spēles vairākos sociālo tīklu video redzams, ka starp tiem faniem, kuri skatījušies spēli kopīgajās brīvdabas skatīšanās vietās, izcēlušies nemieri. Tā, piemēram, fiksēti kautiņi pie Braienta parka, kā arī uz vienas no Manhetenas centrālajām ielām.
NOW: Huge fight between Knicks Fans on 42nd street, man BASHED multiple times with a bus stop sign. Cops make multiple arrests.— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) June 9, 2026
Video by @yyeeaahhhboiii2 | Licensing desk@freedomnews.tv pic.twitter.com/fafmxlWW4S
🚨 JUST NOW: NYPD deploys PEPPER SPRAY as a Knicks watch party turns into a MASS BRAWL in NYC’s Bryant Park, as Knicks trail Spurs— Nick Sortor (@nicksortor) June 9, 2026
THIS BS is why Secret Service wouldn’t let them near Trump at MSG
Good call, Secret Service!
🎥 @FreedomNTV pic.twitter.com/CNVA1U32TM
NYPD officers were seen trying to control a massive crowd at Bryant Park, as some Knicks fans climbed trees and stood on top of cars near a Knicks-Spurs Game 3 watch party. pic.twitter.com/U1hqfUcs2c— Spectrum News NY1 (@NY1) June 9, 2026
Sērija norisināsies līdz vienas komandas četrām uzvarām. Nākamās spēles pēc Latvijas laika paredzētas 11. jūnijā Ņujorkā un 14. jūnijā Sanantonio, un, ja nepieciešams, arī 16. jūnijā Ņujorkā un 19. jūnijā Sanantonio.
"Spurs" nav spēlējusi NBA finālā kopš 2014. gada, kad arī pēdējo reizi kļuva par čempioni, bet "Knicks", kas pēdējo reizi par čempiontitulu cīnījās 1999. gadā, nav kļuvusi par NBA čempioni kopš 1973. gada. Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".