Superprecīzais ASV izlases aizsargs Ričardss labo Pasaules kausu rekordu
ASV vīriešu futbola izlase piektdien ar uzvaru sāka savās mājās notiekošo Pasaules kausa finālturnīru, Kalifornijā ar 4:1 (3:0) pieveicot Paragvaju. Šajā spēlē īpaši izcēlās centra aizsargs Kriss Ričardss, kurš gan neguva nevienus vārtus, taču laboja Pasaules kausu rekordu.
83 - Chris Richards completed all 83 passes he attempted for the #USMNT against Paraguay, the most passes with a 100 percent accuracy rate by any player in a FIFA World Cup match since 1966.— OptaJack⚽️ (@OptaJack) June 13, 2026
Perfection. pic.twitter.com/kTD2kmrrPa
Izrādās, viņš spēlē bija simtprocentīgi precīzs visās savās piespēlēs, un ar to skaitu — 83! — pārspēja Anglijas izlases aizsarga Džona Stounsa sasniegumu, kurš nekļūdīgi Pasaules kausa spēlē bija veicis 71 no 71 piespēles. Kā vēsta “Sofascore.com”, kopš 1966. gada turnīra reģistrētajā šajā statistikas rādītājā ar nevainojamu piespēļu precizitāti izcēlušies arī Spānijas izlases spēlētājs Huans Miranda (59 precīzas piespēles no 59) un Rumānijas izlases spēlētājs Džordže Popesku (54 no 54).
F grupā kopā ar ASV un Paragvaju spēlē Austrālija un Turcija, kuri pirmo spēli aizvadīs sestdien. ASV 19. jūnijā spēlēs pret Austrāliju, bet 26. jūnijā — pret Turciju.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.