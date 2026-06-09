Starptautiskās Kamaniņu sporta federācijas prezidents Einars Fogelis šo organizāciju vada kopš 2020. gada novembra.
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Šodien 18:22
Einars Fogelis turpinās vadīt Starptautisko Kamaniņu sporta federāciju
Latvijas sporta funkcionārs Einars Fogelis pārvēlēts Starptautiskās Kamaniņu sporta federācijas (FIL) prezidenta amatā, otrdien pavēstīja FIL. FIL prezidenta vēlēšanas notika 74. FIL kongresa laikā.
Fogelis kļuva par FIL prezidentu 2020. gada novembrī, kad tika ievēlēts uz diviem gadiem, bet 2022. gadā viņš tika pārvēlēts uz četriem gadiem. Arī tagad viņš pārvēlēts uz četru gadu termiņu.
Iepriekšējais prezidents vācietis Jozefs Fendts 2020. gada februārī paziņoja, ka kongresā pametīs organizācijas prezidenta amatu un publiski pauda, ka vēlas, lai viņa pienākumus pārņem Fogelis. Vācietis amatu pameta pēc vairāk nekā 26 gadu darba.
Fogelis ir pirmais Latvijas pārstāvis, kurš strādā par kāda olimpiskā sporta veida starptautiskās federācijas prezidentu.
Iepriekš Fogelis kopš 2018. gada vasaras strādāja par FIL ģenerālsekretāru, bet pirms tam kopš 1994. gada bija FIL viceprezidents tehniskajos jautājumos.