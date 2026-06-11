Dimanta līgā Oslo 17 gadus vecais Lutkenhauss negaidīti pārspēj olimpisko čempionu Vanjoni. VIDEO
Ceturtdien, 10. jūnijā, Oslo Dimanta līgā negaidīta intriga izvērtās 800 metru skrējienā, kad 17 gadus vecais amerikānis Kūpers Lutkenhauss dramatiskā cīņā pārspēja olimpisko čempionu Emanuelu Vanjoni.
Lutkenhauss stratēģiskajā 800 metru skrējienā vairumu distances pacietīgi sekoja Vanjoni, taču pēdējos 200 metros viņš devās izšķirošajā uzbrukumā. Kenijas zvaigzne nepadevās un finiša taisnē atguva daļu zaudētā, tomēr viss izšķīrās foto finišā.
Epic.— Chris Chavez (@ChrisChavez) June 10, 2026
17-year-old Cooper Lutkenhaus threw the haymaker on the Olympic champ from 500-700m (12.6 then 12.8)
Wanyonyi answered w/ the fastest last 100 in the field—12.7 to Cooper's 13.1 —but it wasn't enough.
Lutkenhaus wins by 0.01.
1:42.08 WL & PB 👏 pic.twitter.com/NcseIb0R0r
Rezultātā amerikānis uzvarēja ar jaunu personisko rekordu – 1:42,08, bet Vanjoni finišēja tikai vienu sekundes simtdaļu vēlāk. Sasniegtais laiks ir šīs sezonas labākais rezultāts pasaulē un ļauj Lutkenhausam ielauzties visu laiku izcilāko skrējēju sarakstā. "Man nācās mesties pāri finiša līnijai, lai būtu drošs par uzvaru. Zināju, ka viņš ir turpat aiz muguras, un vienkārši gaidīju, kad pienāks finišs," pēc sacensībām sacīja jaunietis.
200 metru sprintā dominēja olimpiskie čempioni. Botsvānas zvaigzne Letsils Tebogo sacensībās izcīnīja uzvaru ar sezonas labāko rezultātu 19,84 sekundes, tuvākos konkurentus apsteidzot pārliecinoši. Otrais bija Dienvidāfrikas sprinteris Sinesifo Dambile (20,12), bet trešais - Džerīms Ričardss (20,50).
Sieviešu 100 metru sprintā pārliecinošu uzvaru svinēja olimpiskā čempione no Sentlūsijas - Džūljena Alfrēda. Viņa finišēja pēc 10,76 sekundēm, aiz sevis atstājot britu sprinteri Eimiju Hantu (10,99) un Jaunzēlandes pārstāvi Zoju Hobsu (11,03).
400 metru barjerskrējienā vīriešiem lielisku sportisko formu turpināja demonstrēt brazīlietis Alisons dos Santušs. Pasaules čempions finišēja 46,89 sekundēs un jau trešo reizi šosezon pārspēja pasaules rekordistu Karstenu Vorholmu no Norvēģijas, kurš šoreiz bija otrais ar rezultātu 47,40 sekundes.
Sieviešu 400 metru barjerskrējienā uzvarēja Slovākijas rekordiste Emma Zapletalova. Viņa sasniedza rezultātu 53,13 sekundes un izcīnīja jau trešo Dimanta līgas uzvaru šajā sezonā. Otrajā vietā finišēja jamaikiete Rašela Kleitone. Lodes grūšanā ASV sportiste Čeisa Džeksone sasniedza sacensību rekordu – 20,74 metrus. Tas bija viņas pirmais Dimanta līgas panākums sezonā. Otrā palika pasaules čempione Džesika Šildere no Nīderlandes ar 20,11 metru tālu grūdienu.
3000 metru skrējienā etiopiete Frevejni Hailu uzvarēja ar sezonas labāko rezultātu pasaulē – 8:24,22. Viņa tikai par divām sekundes simtdaļām atpalika no sacensību rekorda. Turklāt pirmās četras vietas ieņēma Etiopijas skrējējas. Tikmēr 5000 metros uzvarēja etiopietis Adisu Jihune, kurš sasniedza personisko rekordu un sezonas labāko rezultātu pasaulē – 12:47,62. Tikai 11 sekundes simtdaļas vēlāk finišēja Bahreinas pārstāvis Birhanu Balevs, kurš laboja Āzijas rekordu.
Mājinieku līdzjutējus iepriecināja norvēģiete Henriete Jēgere, kura uzvarēja 400 metru skrējienā ar sezonas labāko rezultātu 49,52 sekundes. Otrajā vietā ierindojās pasaules telpu čempione Lurdesa Glorija Manuela, bet trešā bija poļu zvaigzne Natālija Bukovecka.
Kārtslēkšanā otro Dimanta līgas posmu pēc kārtas uzvarēja austrālietis Kurtiss Maršals, pārvarot 5,82 metru augstumu. Norvēģis Sondre Gutormsens ieņēma otro vietu. Sacensībās startēja arī franču leģenda Reno Lavilenī, kuram šis bija jau 100. starts Dimanta līgas sacensībās.
Trīssoļlēkšanā vīriešiem uzvarēja jamaikietis Džordans Skots ar 17,66 metrus tālu lēcienu, pārspējot pasaules telpu čempionu Endiju Diasu un alžīrieti Jasiru Triki. Bet sieviešu trīssoļlēkšanā triumfēja kubiete Davisleidi Velasko, kura jau pirmajā mēģinājumā aizlēca 14,85 metrus. Otrajā vietā ierindojās francūziete Salī Sāra, bet trešā bija pasaules čempione Lejanisa Peresa.
Jau ziņots, ka sieviešu šķēpa mešanā savu sezonu atklāja arī pasaues čempionāta bronzas medaļniece, Latvijas šķēpmetēja Anete Sietiņa. Viņa savu labāko rezultātu - 59.72 sasniedza piektajā mēģinājumā. Sacensībās triumfēja 18 gadus vecā Ķīnas sportiste Jana Dziji, kas vēl pirms divām nedēļām šķēpu raidīja 71,74 metru attālumā, uzstādot jaunu pasaules U-20 rekordu un gandrīz labojot pasaules rekordu šķēpmešanā. Visi rezultāti ŠEIT.