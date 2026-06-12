Rīgas "Zeļļi" oficiāli nākamajā sezonā atgriež Latvijas basketbolu ULEB Eirokausā
Par otro Eiropas prestižāko basketbola turnīru uzskatītais ULEB Eirokauss publicējis 2026./2027. gada sezonas komandas, starp kurām ir arī vienība no Latvijas - Rīgas "Zeļļi".
Rezultātā nākamajā sezonā piedalīsies 32 komandas. 22 komandām piešķirtas piecu gadu licences dalībai turnīrā, bet desmit komandām, starp kurām ir arī "Zeļļi", viena gada licence jeb īpašais ielūgums. Lai varētu startēt turnīrā, viens no nosacījumiem ir budžets - tam ikgadēji jābūt vismaz 2,5 miljonu eiro vērtībā. Līdz šim "Zeļļiem" tik augstvērtīgas finanses nav bijušas. Spēles būs jāaizvada "Xiaomi Arēnā", kas ir vienīgā derīgā šim turnīram.
2026–27 BKT EuroCup List of Teams ⚡️#RoadToGreatness pic.twitter.com/t0ro0BKdA3— BKT EuroCup (@EuroCup) June 12, 2026
Pēc ilgiem dalības gadiem ULEB Eirolīgā pakāpienu zemāk atgriezusies "Monaco", kura piedzīvo ne tos vieglākos finanšu laikus. Piecu gadu licenci saņēmusi arī Riharda Lomaža un Kārļa Šiliņa pārstāvētā Klaipēdas "Neptūnas". Francijas kluba sakarā gan jāmin, ka tas vēl pretendē uz pēdējo vietu nākamās sezonas ULEB Eirolīgas turnīrā, līdz ar to par tās dalību Eirokausā vēl nav absolūtas skaidrības.
ULEB Eirokauss tiek organizēts kopš 2002. gada. Līdz pat 2014./2015. gada sezonai turnīrā startēja arī pa kādai komandai no Latvijas - vispirms BK "Ventspils", vēlāk "VEF Rīga". Ukrainas kara laikā Rīgā divas sezonas spēles Eirokausa apritē aizvadīja vairs neeksistējošā Slobožanskas "Prometey", vienā no tām aizspēlējoties līdz pusfinālam.
Jaunais ULEB Eirokausa formāts paredzēs, ka 32 komandas būs sadalītas četrās grupās pa astoņām katrā. No katras grupas labākās četras sezonu turpinās izslēgšanas spēlēs. Visās izslēgšanas kārtās sērija notiks līdz divām uzvarām.