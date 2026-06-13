Medvedevs "mācīs dzīvot" Eiropai un simboliski sasmalcina tās līderus
Odiozais Krievijas eksprezidents un pašreizējais Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs paudis pārliecību, ka Krievija iemācīs Eiropai, kā pareizi jādzīvo.
Krievija “iemācīs Eiropai dzīvot”, Kremļa galma žurnālistam Aleksandram Junaševam paziņoja Medvedevs. “Iemācīsim, iemācīsim, pat nešaubieties,” sacīja ar jokaina cilvēka uzvedību slavenais Medvedevs.
Pirms tam viņš nolēma paspīdēt ar “asprātību”, publicējot ar mākslīgo intelektu ģenerētu video, kurā viņš svin 12. jūnijā atzīmēto Krievijas dienu, smalcinātājā iznīcinot Eiropas vadošo politiķu fotogrāfijas. Brašā valstsvīra rokās savu iznīcību atrada gan Vācijas kanclera Frīdriha Merca, gan Lielbritānijas premjerministra Kīra Stārmera, gan Eiropas Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas portreti. “Neviens ienaidnieks nespēs kavēt mūsu Dzimtenes attīstību un uzplaukumu. Priecīgu Krievijas dienu!” pavēstīja šis personāžs.
Jāpiebilst, ka 1990. gada 12. jūnijā pirmajā Krievijas PFSR Tautas deputātu kongresā tika pieņemta Krievijas PFSR Valsts suverenitātes deklarācija, Krievijas līderim Borisam Jeļcinam cenšoties mazināt toreizējā PSRS prezidenta Mihaila Gorbačova varu. 1991. gadā 12. jūnijs tika pasludināts par brīvdienu, atzīmējot suverenitātes pasludināšanas gadadienu, kā arī veicinot vēlētāju aktivitāti Krievijas PFSR prezidenta vēlēšanās, kas notika šajā dienā. Vēlēšanās uzvarēja Boriss Jeļcins, kurš kļuva par pirmo Krievijas prezidentu. Par oficiālu svētku dienu 12. jūnijs kļuva no 1992. gada.
Pats Jeļcins Krievijas prezidenta amatu ieņēma līdz pēkšņajai demisijai 1999. gada 31. decembrī, trīs mēnešus pirms paredzētajām prezidenta vēlēšanām atdodot varu čekistam, bijušajam Krievijas Federālā drošības dienesta vadītājam un toreizējam premjerministram Vladimiram Putinam, kurš jau 26 gadus ir faktiskais Kremļa valdnieks, kaut gan 2008. gadā uz četriem gadiem formāli samainījās ar Medvedevu, jo Krievijas konstitūcija aizliedza ieņemt prezidenta amatu ilgāk nekā divus termiņus pēc kārtas — “rokādes” rezultātā Putins visus turpmākos četrus gadus bija Krievijas premjers, faktiski saglabājot galvenā noteicēja statusu. 2012. gadā pēc atgriešanās Kremlī Putins varu vairs nav izlaidis no rokām un 2020. gadā grozīja konstitūciju, lai netraucēti varētu valdīt arī turpmāk. Savukārt Medvedevs 2020. gadā tika atbrīvots no premjera amata, viņu pārcēla uz Drošības padomi, un viņš gadu gaitā aizvien vairāk sāka izcelties ar psihiski nevesela cilvēka cienīgām tirādēm soctīklos, jo īpaši savā “Telegram” kanālā, visādi ķengājot un draudot Rietumu politiķiem, bet attiecībā uz Ukrainu vispār zaudējot cilvēka izskatu.