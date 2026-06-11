UEFA parāda pigu FIFA un ASV: uz Pasaules kausu neielaistais Somālijas tiesnesis tiesās Eiropas Superkausa maču
Somālijas tiesnesis Omars Artans, kuram ASV liedza ieceļošanu un līdz ar to arī Pasaules kausa spēļu apkalpošanu, ceturtdien tika iecelts par Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Superkausa tiesnesi, paziņoja UEFA.
"Pēc sarunām ar Āfrikas Futbola konfederāciju (CAF) UEFA šodien ir iecēlusi Somālijas tiesnesi Omaru Artanu par 2026. gada UEFA Superkausa tiesnesi," teikts UEFA paziņojumā.
2025. gadā 34 gadus vecais Artans tika atzīts par CAF labāko tiesnesi.
Superkausa izcīņa 12. augustā notiks Austrijas pilsētā Zalcburgā, par trofeju cīnoties Čempionu līgas uzvarētājai Parīzes "Saint-Germain" un Eiropas līgas uzvarētājai Birmingemas "Aston Villa".
Pasaules kausa finālturnīrs ar divām spēlēm sāksies 11. jūnijā. Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas. Turnīrs beigsies 19. jūlijā.
Jāpiebilst, ka pagājušās nedēļas beigās Artanam Maiami starptautiskajā lidostā ASV Muitas un robežapsardzības dienests atteica ieceļošanu valstī. Kāda ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas amatpersona, kas vēlējās saglabāt anonimitāti, apgalvoja, ka Artans esot bijis saistīts ar "aizdomās turētiem teroristisku organizāciju locekļiem". Savukārt FIFA prezidents Džanni Infantino pēc notikušā aicināja visus "atslābt", sakot, ka FIFA nav teikšanas rīkotājvalstu politikā.
Pagājušajā gadā Somālija bija izcelta kā viena no 12 valstīm, uz kurām attiecās plašs ASV ieceļošanas aizliegums. Savukārt Tramps vairākkārt nievājoši izteicies par Somāliju, tās iedzīvotājus nodēvējot par "atkritumiem" un valsti raksturojot valsti kā "iespējams, vissliktāko un bīstamāko valsti pasaulē", to nosaucot par "elli".