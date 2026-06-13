Atvadīšanās no mūziķa Jāņa Gūžas Rīgas Krematorijā
Atvadīšanās no mūziķa Jāņa Gūžas notika 13. jūnijā, Rīgas Krematorijā.
Sabiedrība
Šodien 15:41
FOTO: ļaudis atvadās no latviešu roka leģendas Džonija Salamandera
13. jūnijā Rīgas Krematorijā notika atvadīšanās no latviešu mūziķa Jāņa Gūžas jeb plašāk pazīstama kā Džonijs Salamanders.
Jau vēstīts, ka 10. jūnija rītā miris latviešu rokmūziķis Jānis Gūža, kura skatuves vārds bija Džonijs Salamanders, sociālajos medijos paziņoja viņa sieva.
Mūziķis devies viņsaulē 60 gadu vecumā.
Gūža dzimis un audzis Liepājā. Viņš mācījies par kordiriģentu, bet plašāku atpazīstamību guva ar savu rokgrupu "Salamandra".