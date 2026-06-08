Pludmales volejbolisti Pļaviņš/Fokerots triumfē "King of the Court" turnīrā
Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots svētdien Hamburgā "King of the Court" turnīrā izcīnīja pirmo vietu.
Fināla pirmajā kārtā Latvijas duets ar astoņiem punktiem ieņēma trešo vietu, bet otrajā kārtā ar deviņiem punktiem bija pirmie. Trešajā kārtā, kurā tika sadalītas godalgas, Pļaviņš/Fokerots iekrāja 12 punktus un ieņēma pirmo vietu, kamēr konkurenti noslēdza izšķirošo kārtu ar astoņiem punktiem.
Turnīrā startēja arī Latvijas pludmales volejbolists Edgars Točs pārī ar amerikāni Heigenu Smitu, taču Latvijas un ASV duets nepārvarēja izslēgšanas spēļu pirmo kārtu. Sieviešu konkurencē Latvijas pludmales volejboliste Anastasija Samoilova ar spānieti Danielu Alvaresu nepārvarēja pusfinālu.
"Queen and King of the Court" turnīros pretinieki spēlē 15 minūšu maču. Spēles laukuma viena puse tiek dēvēta par "karaļa" pusi. Šajā pusē spēlējošais duets uzņem servi, tādējādi iegūstot nelielas priekšrocības. Laukumu pamet izspēli zaudējušie, viņu vietā stājoties nākamajam pārim. "Karaļa" pusē duets turpina spēlēt, līdz zaudē izspēli. Pēc katra 15 minūšu raunda viens vai vairāki dueti ar mazāko punktu skaitu izstājas no turpmākajām sacensībām.