Vingrošanas zvaigzne Simona Bailsa atklāj, ka gandrīz zaudējusi dzīvību
ASV vingrotāja un olimpiskā zelta medaļas ieguvēja Simona Bailsa atklājusi, ka nesen piedzīvojusi biedējošu veselības krīzi.
29 gadus vecā vingrošanas zvaigzne sociālajos tīklos publicēja fotoattēlu, kurā viņas roka redzama ar vairākām slimnīcas pacientu aprocēm. Viņa paskaidroja, ka šo nedēļu pavadījusi gultā, atpūšoties pēc vienas no biedējošākajām veselības krīzēm savā dzīvē.
“Parasti es ar šādām lietām nedalos, jo mūsdienās augstu vērtēju privātumu,” savos “Instagram” stāstos rakstīja Bailsa. “Taču gandrīz nomirt nebija manā šīs nedēļas plānā.”
“Šī bija viena no biedējošākajām, ja ne pati biedējošākā pieredze manā dzīvē. Īpaši tāpēc, ka Džonatans bija Indianapolisā treniņos,” viņa turpināja.
Džonatans Ouenss, kurš ar Bailsu apprecējās 2023. gada aprīlī, 2026. gada martā parakstīja viena gada līgumu ar Indianapolisas “Colts”. Toreiz Bailsa sacīja, ka gaidāmajā futbola sezonā viņa ar prieku sauks Indianapolisu par mājām.
“Šonedēļ esmu gultā un atpūšos. Agrāk vai vēlāk paskaidrošu, kas notika, bet paldies manam tuvākajam lokam, kas sazinājās, apvaicājās, atnāca ciemos vai atsūtīja ziedus,” sacīja Bailsa, publicējot divus fotoattēlus ar ziedu pušķiem stikla vāzēs uz virtuves letes.