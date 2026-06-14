Draudzene pateica vienu teikumu, un 20 gadu draudzība sabruka - latvietes pārdomas raisa plašas diskusijas sociālajos tīklos
Kāda Latvijas iedzīvotāja sociālajos tīklos dalījusies ar sāpīgu pieredzi, kas likusi pārvērtēt vairāk nekā 20 gadus ilgušu draudzību. Viņas teiktas nav atstājis vienaldzīgos.
"Man šķiet, ka arī pēc 20 gadiem draudzība var beigties," iesāk latviete. "Vakar man vīrs uzdāvināja jaunu mašīnu ne gluži tikko no salona izbrauktu, bet gandrīz. Tā bija viņa dāvana man. Uzreiz es uzrakstīju draudzenei, ka man uzdāvināja mašīnu, un aizsūtīju viņai foto un video. Piedāvāju vakarā viņu izvizināt un “aplaistīt ar Mežazaru”."
"Tomēr kad mēs satikāmies stāvlaukumā, viņa iesāka mani nievāt par to, ka mašīnas īpašnieks ir mans vīrs. Draudzene sacīja, ka tā jau īsti nepieder man, un nesakaitās. Es sacīju, ka šī ir otrā mašīna, ko vīrs man ir uzdāvinājis laulības laikā un ar pirmo nekas nenotika. Es braukāju, bet vīrs remontē un uzpasē. Mums ir savs uzskats esam ģimene un viss ir kopīgs."
"Viņas uzskati ir tādi, ka sievietei pašai ir jāņem līzingu un jāmaksā utt.," savu sašutumu paudusi sieviete. "Piebildīšu, ka viņai ir bērns un civilvīrs, ar kuru viņa dzīvo kopā jau piecus gadus, viņi nav precējušies, un viņi visu dala uz pusēm gan īri, gan komunālos maksājumus. Viņa pati arī maksā līzingu savai mašīnai."
"Mani visvairāk sarūgtināja tas, ka viņa, manuprāt, nespēja par mani priecāties. Sarunas beigās viņa teica, ka auto turētājam neesot nozīmes un ka tas nav nekas īpašs. Un tad es sapratu, ka, iespējams, vairs nevēlos turpināt šo draudzību," atzīst sieviete.
"Vēlāk sarunas jau aizgāja tādas, ka ne reizi neesmu pati bijusi CSDD apskatē un neesmu mainījusi ne ziemas, ne vasaras riepas. Viņa atbildēja, ka katrai sievietei tas viss esot jāmāk pašai. Es teicu, ka nē! Ja ir kārtīgs vīrs, viņš var sievietei palīdzēt ar “vīriešu lietām”. Es, protams, visu varētu izdarīt neesmu lupata, bet tad prekš kam man ir vīrs. Beigās mēs sākām viena otrai iedzelt, un pēc vakardienas vairs neesam runājušas. Sapratu ka tur kaut kāda problēma ir viņā!"
Iedzīvotāju viedoklis par notikušo ir pretrunīgs. "Ar laiku mēs zaudējam draugus/draudzenes. Tas ir normāli," norāda Maija. "Draudzenei ir kāds rūgtums, laimīgi cilvēki māk priecāties par citu veiksmi un neskauž," norāda kāds iedzīvotājs. "Es arī esmu auto turētāja, bet man vīrs visu dara. Kā teici, prieš kam ir vīrs?! Tavai draudzenei ir liela skaudība. Viņai nav nekā, bet tev ir zelta vīrs," norāda vēl kāda. Bet Edīte norāda, ka tā esot klasika " ja man ir slikti- slikti būs visiem".
Tikmēr netrūkst arī pretēju viedokļu. "Bet tā jau arī nav jūsu mašīna, ja īpašnieks ir vīrs jūs ar viņu vienkārši braucat," norāda kāds iedzīvotājs. "Nu, ja dokumenti nav kārtībā, tad īsti nav jūsu. Jūs varējāt neuzsvērt draudzenei, ka tā ir dāvana, bet vienkārši pateikt - mums ģimenē ir jauna mašīna, un es ar viņu braukšu ikdienā," norāda vēl kāds. Bet Mundra norāda, ka draudzenei esot taisnība: "Principā viņš uzdāvināja auto pats sev".
Tikmēr kāda cita iedzīvotāja aicina pirms draudzības pārraušanas padomāt par to, vai viņas draudzenei šobrīd nav citu rūpju. "Nepiekritīšu tiem dažiem komentāriem, ka tā ir greizsirdība vai skaudība. Ne vienmēr tā ir. Manuprāt, arī secināt, ka jums draudzība ir beigusies un draudzene ir slikta tāpēc, ka šādā situācijā viņa par jūsu situāciju nepriecājās, arī ir pārsteidzīgi. Kā arī cilvēki var prieku viens par otru arī izrādīt atšķirīgā veidā, visi nereaģē pēc viena parauga. Jums arī nav tiesību prasīt, lai draudzene priecātos tāda veida, kā jums patīk. Ieteiktu secinājumus par draudzību izdarīt no vairāku lietu kopuma nevis no šīs vienas situācijas. Par draudzības saglabāšanu būtu jādomā, ja tomēr tās ir vairākas lietas, kas savstarpējās attiecībās vairs nešķiet pieņemamas," norāda sieviete.