Iepriekšējā sezonā Juris Vasiļjevs vadīja Mongolijas komandu Ulanbatoras "Dark Knights" (foto: "BCH Knights" / Facebook)
Basketbols
Vakar 23:16
Juris Vasiļjevs kļuvis par Kirgizstānas izlases galveno treneri
Latvijas speciālists Juris Vasiļjevs kļuvis par Kirgizstānas vīriešu basketbola izlases galveno treneri, vēsta viņu pārstāvošā aģentūra "Prime Athlete".
Iepriekšējā sezonā Vasiļjevs vadīja Mongolijas komandu Ulanbatoras "Dark Knights", ar kuru apstājās izslēgšanas turnīra ceturtdaļfinālā. Mongolijā Vasiļjevs izpelnījās sezonas labākā trenera balvu.
Pirms tam karjerā Vasiļjevs strādājis arī Kazahstānā un Rumānijā, ar Atirau "Barsy" izcīnot sudraba medaļas Kazahstānas meistarsacīkstēs.
Kirgizstānas basketbola izlase 1995. gada Āzijas kausā izcīnīja astoto vietu, turpmāk starptautiskajiem turnīriem nekvalificējoties.