Latvija piekāpjas Moldovai, noslēdzot Deivisa kausa turnīru
Latvijas vīriešu tenisa izlase, kas piektdien nodrošināja atgriešanos Deivisa kausa Pasaules otrās grupas "play-off" kārtā, trešdien ar zaudējumu noslēdza Kišiņevā notiekošo Eiropas trešās grupas turnīru. Latvija ar 0-2 zaudēja mājiniecei Moldovai.
Dueļa pirmajā mačā Rihards Neimanis, kurš pasaules rangā ieņem 1624. vietu, ar rezultātu 4-6, 5-7 zaudēja Ilijam Snitari (ATP 902.). Otrajā spēlē Latvijas pirmā rakete Roberts Štrombahs (ATP 455.) ar 3-6, 2-6 piekāpās Radu Albotam, kurš rangā ir piecas vietas augstāk, taču savulaik bijis arī 39. pozīcijā.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase Moldovā notiekošā Eiropas trešās grupas turnīra pirmajā duelī ar 3-0 pieveica Azerbaidžānu, otrajā cīņā ar 2-1 pārspēja Melnkalni, bet trešajā ar 2-0 guva virsroku pār Īriju.
Eiropas zonas trīs labākās valstis iekļūs 2027. gada Pasaules otrās grupas izslēgšanas spēlēs, bet pēdējās divas valstis izkritīs uz 2027. gada ceturto grupu.
Spēles notiek māla seguma laukumos.
Februārī Latvijas tenisisti Pasaules otrās grupas "play-off" duelī zaudēja Dominikānai un atkāpās uz Eiropas trešo grupu.
Deivisa kauss ir galvenās tenisa sacensības vīriešu izlasēm, ko kopš 1900. gada organizē Starptautiskā Tenisa federācija (ITF). Sākotnēji tās bija sacensības starp ASV un Lielbritānijas izlasēm, bet patlaban tās ir lielākās ikgadējās starptautiskās komandu sacensības. Latvijas izlase šajā turnīrā piedalās kopš 1993. gada.