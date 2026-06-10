Iemainīs pret saldējumu. Somijas izlases hokejists meklē karaokes bārā pazudušo pasaules čempionāta zelta medaļu
2026. gada pasaules čempionāta zelta medaļas meklējumos ir soms Jesse Puljujarvi, kura cēlmetāls nozagts vienā no Helsinku karaokes bāriem.
Jau ziņots, ka par 2026. gada pasaules čempioniem hokejā kļuva Somijas hokejisti, kuri finālā papildlaikā ar 1:0 apspēlēja Šveici. Par čempionu otro rezultatīvāko hokejistu turnīrā kļuva Jesse Puljujarvi - viņam turnīrā deviņi punkti (4+5).
Pēc izcīnītajām medaļām vienā no Helsinku karaokes bāriem Puljujarvi un citu somu hokejistu zelta medaļas tika izvietotas apskatei, taču viņš to nav saņēmis atpakaļ. Sākušies godalgas meklējumi, pašam hokejistam piesolot nelielu atlīdzību.
"Cilvēkiem bija iespēja apskatīt medaļu, taču es to neieguvu atpakaļ. Tai nav nekādas lielās vērtības, izņemot tiem, kuri to izcīnīja. Tam, kurš man to atdos atpakaļ, nopirkšu saldējumu, kafiju ar bulciņu vai abus," par savas godalgas meklējumiem izteicās Puljujarvi.
Šī kļuva par Puljujarvi pirmo zelta medaļu pieaugušo pasaules čempionātos. Iepriekš viņš ar Somijas izlasi bija triumfējis U-18 un U-20 pasaules čempionātos. Somijas izlases sastāvā viņš spēlēja tikai otrajā pasaules čempionātā.
2027. gada pasaules čempionāts no nākamā gada 14. līdz 30. maijam gaidāms Vācijā. Somijas un Latvijas izlases atkal spēlēs vienā apakšgrupā, bet kopā 2030. gadā rīkos pasaules meistarsacīkstes.