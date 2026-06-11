"Stulbākā basketbola komanda vēsturē!" Čārlzs Bārklijs skarbi kritizē "Spurs" par izlaisto pārsvaru NBA finālsērijā
Basketbola apskatnieks Čārlzs Bārklijs pēc ceturtās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) finālsērijas spēles netaupīja epitetus Sanantonio "Spurs" virzienā.
Jau ziņots, ka NBA finālsērijas ceturtajā spēlē Ņujorkas "Knicks" paveica brīnumainu atspēlēšanos, sadeldējot 29 punktu deficītu. Uzvaru tā nodrošināja ar Odžija Anunobī precīzajām darbībām spēles izskaņā - vispirms viņš bloķēja DeĀrona Foksa metienu no groza apakšas, bet sekundi līdz pamatlaika beigām pielaboja neprecīzo Džeilena Bransona metienu.
OG ANUNOBY WITH THE PUTBACK.— NBA (@NBA) June 11, 2026
KNICKS COMPLETE THE 29-PT COMEBACK FOR THE WIN.
LARGEST COMEBACK IN NBA FINALS HISTORY 🤯 pic.twitter.com/ZtWVWY6JsR
"Ar 25 punktu vadību "Spurs" izmeta astoņus tālmetienus pēc kārtas. Tas bija viens no nekontrolētākajiem un stulbākajiem basketboliem, kādu esmu redzējis. Kad tu izlaid 29 punktu pārsvaru, tad arī pats palīdzi otrai komandai uzvarēt. "Spurs" šodien palīdzēja "Knicks" uzvarēt ar vienu no stulbākajām lietām basketbolā, kādu esmu redzējis. "Knicks" tā bija Ziemassvētku dāvana jūnijā," skarbs pēc "Spurs" izlaistās uzvaras bija basketbola apskatnieks Čārlzs Bārklijs, kurš neskopojās teikt, ka šī bijusi stulbākā basketbola komanda.
Just before his game-winning putback to complete the Knicks' NBA Finals-record 29-point comeback... OG Anunoby delivered a CLUTCH block on the other end.— NBA (@NBA) June 11, 2026
TWO-WAY IMPACT ON DISPLAY 💯 https://t.co/IcOqBvvOyh pic.twitter.com/CWmlQVckuA
Bārklijs pievērsās arī DeĀrona Foksa darbībām pēc pārtvertās bumbas 16 sekundes līdz pamatlaika beigām. Tā vietā, lai pieturētu bumbu un veicinātu "Knicks" izdarīt noteikumu pārkāpumu, lai apturētu spēli, viņš devās uz grozu pēc diviem viegliem punktiem. Pretī viņam stājās Anunobī, kurš metienu bloķēja un vēlāk otrā grozā trāpīja uzvaru nesošo grozu. "Tas bija vienkārši stulbs lēmums. Viņam nebija jāizdara metiens. Nebija nekāda iemesla, lai viņš izpildītu metienu. NBA esmu 40 gadus - šķiet, ka nekad neesmu pieredzējis to, ko šovakar. Ja esi "Spurs", tad jāieslīgst nopietnās pārdomās, jo tas bija stulbs basketbols."
Ja pirmajā puslaikā "Spurs" guva 58 punktus, tad otrajā tās uzbrukums buksēja. No 17 izpildītajiem tālmetieniem precīzi bija tikai trīs, bet no soda laukuma trāpīti divi no 14. Līdz ar "Knicks"' izrauto uzvaru sērijā ir 3-1, un jau nākamajā spēlē Sanantonio tā var kļūt par NBA čempioni. Sērijas piektā spēle gaidāma naktī uz 13. jūniju. Gadījumā, ja "Spurs" pagarinās sēriju, tad tā atgriezīsies Ņujorkā naktī uz 16. jūniju.