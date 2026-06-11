Svarīgākais par Pasaules kausu futbolā: favorītes, lielākās zvaigznes un formāta izmaiņas
Foto: AP/Scanpix
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Futbols

Svarīgākais par Pasaules kausu futbolā: favorītes, lielākās zvaigznes un formāta izmaiņas

Sporta nodaļa

Jauns.lv

No šodienas ar Meksikas un Dienvidāfrikas republikas spēli vairāk nekā mēneša garumā sāksies cīņa par pasaulē spēcīgākās futbola izlases godu - 2026. gada Pasaules kauss.

Svarīgākais par Pasaules kausu futbolā: favorītes,...

Atklāšanas spēles sākums plkst. 22:00 pēc Latvijas laika, visu spēļu tiešraides vērojamas Go3 platformā, katru vakaru spēli translēs TV6. Līdz šim par turnīra uzvarētājām kļuvušas tikai astoņas izlases - Brazīlija (piecas), Vācija, Itālija (abas četras), Argentīna (trīs, tostarp pirms četriem gadiem), Francija, Uruguvaja (abas divas), kā arī Anglija un Spānija (abas vienu). Tas nozīmē, ka līdz šim ārpus Eiropas un Dienvidamerikas neviena cita kontinenta izlase par Pasaules kausa ieguvēju nav kļuvusi. 

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