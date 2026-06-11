Lionels Mesi ar Argentīnu triumfēja 2022. gadā. Kurš smaidīs 19. jūlijā?
Futbols
Šodien 06:56
Svarīgākais par Pasaules kausu futbolā: favorītes, lielākās zvaigznes un formāta izmaiņas
No šodienas ar Meksikas un Dienvidāfrikas republikas spēli vairāk nekā mēneša garumā sāksies cīņa par pasaulē spēcīgākās futbola izlases godu - 2026. gada Pasaules kauss.
Atklāšanas spēles sākums plkst. 22:00 pēc Latvijas laika, visu spēļu tiešraides vērojamas Go3 platformā, katru vakaru spēli translēs TV6. Līdz šim par turnīra uzvarētājām kļuvušas tikai astoņas izlases - Brazīlija (piecas), Vācija, Itālija (abas četras), Argentīna (trīs, tostarp pirms četriem gadiem), Francija, Uruguvaja (abas divas), kā arī Anglija un Spānija (abas vienu). Tas nozīmē, ka līdz šim ārpus Eiropas un Dienvidamerikas neviena cita kontinenta izlase par Pasaules kausa ieguvēju nav kļuvusi.