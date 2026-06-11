Sarkano kartīšu vairāk nekā vārtu: mājiniece Meksika pieveic DĀR Pasaules kausa atklāšanas spēlē
Meksikas vīriešu futbola izlase ceturtdien Pasaules kausa finālturnīra pirmajā mačā ar rezultātu 2:0 (1:0) pārspēja Dienvidāfrikas Republikas (DĀR) valstsvienību. Meksikas izlases labā vārtus guva Huljans Kinjoness un Rauls Himeness.
Jau spēles ievadā pretinieku vārtus ar bīstamu sitienu apdraudēja Himeness, taču DĀR vārtsargs Ronvens Viljamss bumbu atvairīja. Nedaudz vēlāk, mača devītajā minūtē, DĀR futbolisti kļūdījās izspēlē savā laukuma pusē, bumba nonāca pie pretiniekiem un Kinjoness raidīja to vārtos.
Puslaikā otrajā pusē vienā no uzbrukuma epizodēm Kinjoness ar bumbu trāpīja pa vārtu stabu, bet citā momentā pretiniekus no ielaistiem vārtiem vēlreiz glāba Viljamss.
Otrā puslaika ievadā Jaja Sithols par pēdējās cerības pārkāpumu pret Brianu Gutjeresu saņēma sarkano kartīti, bet nopelnīto brīvsitienu meksikāņiem realizēt neizdevās. Lai gan meksikāņiem bija izteikts pārsvars, to nostiprināt rezultātā izdevās tikai 67. minūtē, kad pēc Roverto Alvarado centrējuma uz tālo vārtu stabu precīzi ar galvu sita Himeness.
Sešas minūtes pirms pamatlaika beigām Temba Zvane par sitienu galvas rajonā saņēma sarkano kartīti, tādējādi atstājot DĀR izlasi deviņu vīru sastāvā. Kompensācijas laika otrajā minūtē Sezars Montess liedza Huliso Mudau izskriet vienam pret vārtiem, un Meksikas izlases kapteinis tika noraidīts no laukuma.
Vēl ceturtdien Gvadalaharā tiks aizvadīts otrs A grupas mačs, kurā Dienvidkoreja cīnīsies ar Čehiju. Spēle sāksies piektdien plkst. 5 no rīta pēc Latvijas laika.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.