Skeletona karalis Martins Dukurs turpinās trenēt Lielbritānijas skeletonistus, kuriem jau palīdzējis izcīnīt olimpisko zeltu
Latvijas speciālists Martins Dukurs turpinās strādāt ar Lielbritānijas skeletona izlasi vismaz līdz 2030. gada ziemas olimpiskajām spēlēm, ziņo Lielbritānijas bobsleja un skeletona asociācija (BBSA).
Tiek vēstīts, ka līgums ar bijušo Latvijas skeletonistu pagarināts līdz 2030. gada Olimpiādei. Tāpat līgums līdz nākamajām olimpiskajām spēlēm pagarināts ar treneri Džeimsu Hovardu. Dukurs un Hovards palīdzēja Metam Vestonam un Tabitai Stoukerei triumfēt februārī notikušajās Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs.
Pēc šī gada olimpiskajām spēlēm līgums tika pagarināts arī ar Lielbritānijas skeletona izlašu galveno treneri Matiasu Gugenbergeru, kura pārziņā tagad būs arī bobsleja komanda. "Mēs esam priecīgi, ka pēc tik veiksmīgām olimpiskajām spēlēm varam saglabāt mūsu treneru komandu," norāda BBSA izpilddirektore Natālija Dunmena. "Lai gan uz ledus iziet sportisti, viņiem blakus ir komanda, kas spēlē milzīgu lomu viņu panākumos. Martins un Džimijs bija noteicoši faktori divu olimpisko zelta medaļu izcīnīšanā Milānā."
Kā norādīja Dunmena, abiem treneriem ir izcilas attiecības ar sportistiem un pārējo personālu. Viņu pieredze, attieksme un vēlme redzēt, kā sportisti realizē savu potenciālu, ir galvenais faktors, kas padara Lielbritānijas komandu tik īpašu.
"Martins tiek uzskatīts par visu laiku labāko skeletonistu pasaulē, taču viņš strauji veido reputāciju kā tikpat iespaidīgs treneris, savukārt Džimija attīstība pēdējā olimpiskajā ciklā gan kā ledus trenerim, gan kā mūsu attīstības vadītājam ir bijusi skaidri redzama visiem," sacīja Dunmena. "Tas, ka viņi ir apņēmušies nākamo olimpisko ciklu veltīt BBSA, ir liels stimuls visiem šeit, un to varēja redzēt sportistu reakcijās, kad viņi uzzināja šo ziņu."
Tikmēr pats Dukurs norāda, ka pēdējo četru gadu laikā ir sasniegta tikai daļa no izvirzītajiem mērķiem un vēl ir daudz kas jāpaveic. "Jaunais cikls nes jaunus mērķus - mērķus, kas būs izaicinoši, bet kurus mēs varam sasniegt," teica latvietis, kurs Lielbritānijas izlasē strādā kopš sportista karjeras noslēgšanas 2022. gadā. "Es esmu motivēts kļūt labāks - tāpat kā komanda -, tāpēc es ar nepacietību gaidu nākamās sezonas."
BBSA arī pavēstīja, ka treneru korpusam pievienosies latvietis Ivo Pakalns, kurš iepriekš piecus gadus strādāja par Šveices skeletona izlases galveno treneri, bet pirms tam bija Kanādas un Latvijas izlašu treneris.
Pakalna galvenais uzdevums būs jauno talantu piesaistīšana, lai cīnītos par vietām 2030. un 2034. gada olimpiskajās spēlēs. "Ivo pievienojas mums ar ļoti labu reputāciju un lielu pieredzi augstākajā līmenī, un mēs esam priecīgi viņu uzņemt komandā," piebilda Dunmena. "Mēs uzskatām, ka Ivo ir piemērots komandai un spēlēs lielu lomu nākamās paaudzes sportistu attīstībā."