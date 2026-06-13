Pasaules kausa atklāšanas ceremonijā žilbina slavenības un plikas krūtis. VIDEO
Keitija Perija ar vērienu atklāja 2026. gada Pasaules kausa izcīņu futbolā.
Piektdienas vakarā Losandželosas "SoFi" stadionā atklāšanas ceremonijā ar enerģisku priekšnesumu uzstājās dziedātāja Keitija Perija. Viņa bija tērpusies sudrabotā "Stella McCartney FW26 Ready-to-Wear" kolekcijas kleitā.
Līdz grīdai garajai kleitai bija izteikti akcentēta jostasvieta, un tā bija veidota no garām, vizuļojošām šķiedrām. Popzvaigzne izpildīja dziesmu "Wonder" no sava 2024. gadā izdotā albuma "143".
The way Katy Perry gave this kid a huge platform at the World Cup, where millions were watching… truly won our hearts pic.twitter.com/c5mjBVkYWf— kanishk (@kaxishk) June 13, 2026
Tomēr Perija uz skatuves nebija viena — savā priekšnesumā viņa iesaistīja arī īpašu viesi.
Dienu pirms Pasaules kausa atklāšanas ceremonijas dziedātāja sociālajā tīklā "TikTok" publicēja video, kurā iepazīstināja ar 10 gadus veco norvēģu zēnu Tiusu.
"Mazā balss, ko šobrīd dzirdat, pieder Tiusam," viņa rakstīja pie video, kurā dzirdama zēna dziedāšana.
"Tiuss savu partiju dziesmai "Wonder" ierakstīja 2021. gadā, kad viņam bija pieci gadi. Viņa vokālu es pirmoreiz dzirdēju 2023. gadā, un tas mani iedvesmoja uzrakstīt dziesmas pantus. Vēlāk to iekļāvu savā sestajā albumā," skaidroja Perija.
"Tagad Tiusam ir 10 gadi, un viņš atlidoja no Norvēģijas uz Losandželosu, lai piektdien Pasaules kausa atklāšanas ceremonijā šo dziesmu izpildītu kopā ar mani." Perija atklāja zvaigžņoto priekšnesumu, kurā piedalījās arī Tyla, Anitta un citi mākslinieki.
ASV atklāšanas ceremonija bija viena no trim ceremonijām, ko rīkoja turnīra saimniekvalstis. Ceturtdien Mehiko galvenā zvaigzne bija Šakira, savukārt piektdien Kanādā uzstājās Alanisa Morisete, Maikls Bublē un citi izpildītāji.
Pasaules kausā slavenības un efektīgas dāmas
Pasaules kausu klātienē apmeklēja tādas slavenības kā komiķis Maiks Maijers, aktieris Toms Krūzs, dziedātājs Džastins Bībers ar sievu Heiliju un daudzi citi. Spriežot pēc video, atmosfēra tribīnēs bija "elektrizējoša". Dažas no fanēm bija tik sajūsminātas, ka pat pazaudēja krūšturi...
Ryan Reynolds & Mike Myers are in attendance in Toronto for the FIFA World Cup game between Canada and Bosnia and Herzegovina. 🇨🇦 pic.twitter.com/gFz4uBBXfd— Made In Canada (@MadelnCanada) June 12, 2026
No one brings the energy like Mexico fans ♥️ pic.twitter.com/43nhUQBuG2— World Cup 2026 (@ofootball__) June 11, 2026
Anya Taylor-Joy at the Paraguay vs USA world cup game wearing the Argentina jersey 🇦🇷 💙pic.twitter.com/vzFomS8DOL— best of anya taylor-joy (@anyafolders) June 13, 2026
Justin Bieber attends USA vs. Paraguay match at the FIFA World Cup 2026. pic.twitter.com/rCmLvBkmpW— Bieber Crave (@BiebCrave) June 13, 2026
The 2026 World Cup is about to begin for Japan. pic.twitter.com/MTETQ2PNb3— tribal chief ☝🏻🩸 (@luireigns) June 12, 2026
The atmosphere is stunning 🏆pic.twitter.com/hLns0YJdYy— World Cup 2026 (@WorldCupMedia) June 11, 2026
There’s gonna be an unprecedented level of breast at this World Cup pic.twitter.com/11MXJ6ey2C— Ruby Quinn 🦁🏴 (@RubyQNUFC) June 12, 2026
Jau vēstīts, ka 11. jūnijā Meksikā ar divām spēlēm sākās Pasaules kausa futbolā finālturnīrs, pirmajā mačā vienai no meistarsacīkšu mājiniecēm Meksikai spēkojoties ar Dienvidāfrikas Republikas (DĀR) valstsvienību.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.