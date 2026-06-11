Bijušā Putina vietnieka Dvorkoviča vadītā FIDE aptur Krievijas Šaha federācijas dalību organizācijā
Starptautiskās Šaha federācija (FIDE) apturējusi Krievijas Šaha federācijas (FŠR) dalību organizācijā, trešdien paziņoja FIDE.
Kā pavēstīja FIDE, tās padome ir izskatījusi Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) lēmumu par FŠR statusu un konstatējusi, ka CAS nolēmumā noteiktās prasības nav izpildītas paredzētajā termiņā. 2024. gadā FIDE pēc Ukrainas Šaha federācijas lūguma uz laiku apturēja FŠR dalību organizācijā, jo Krievijas puse aktīvi darbojās okupētajās Ukrainas teritorijās. Vēlāk FIDE sodu mazināja, atceļot daļēju diskvalifikāciju un piemērojot FŠR 45 000 eiro soda naudu.
Ukrainas puse šo lēmumu pārsūdzēja CAS, un tā konstatēja, ka FŠR darbības apdraudējušas Ukrainas teritoriālo vienotību, liekot Krievijas pusei 90 dienu laikā pārtraukt savas darbības okupētajās teritorijās. Tas nav ticis darīts un FŠR piespriesta pagaidu dalības apturēšana šaha vadošajā organizācijā.
FIDE arī paziņoja, ka lēmums par darbības apturēšanu FIDE attiecas tikai uz FŠR un neskar sportistus. Individuāli spēlētājiem joprojām būs tiesības piedalīties FIDE sacensībās saskaņā ar spēkā esošajiem FIDE noteikumiem un lēmumiem. FIDE prezidents ir bijušais Krievijas premjerministra vietnieks Arkādijs Dvorkovičs, kurš pēdējos gados viesojies arī Latvijā.