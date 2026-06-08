Edmontonas "Oilers" kapteinis Konors Makdeivids.
Hokejs
Šodien 10:11
Konors Makdeivids atkārto Veina Grecka iespēto un piekto reizi karjerā saņem Teda Lindseja balvu
Edmontonas "Oilers" kapteinis Konors Makdeivids piekto reizi karjerā saņēmis Nacionālās hokeja līgas (NHL) Teda Lindseja balvu, svētdien pavēstīja NHL.
Teda Lindseja trofeju saņem līgas izcilākais hokejists NHL Spēlētāju asociācijas (NHLPA) vērtējumā.
Makdeivids bija regulārā čempionāta rezultatīvākais spēlētājs, sakrājot 138 (48+90) punktus. Pie punktiem uzbrucējs tika 68 no 82 spēlēm, 43 mačos guva vismaz divus punktus, septiņās spēlēs - vismaz četrus, bet trīs spēlēs - piecus punktus.
Makdeivids šo trofeju iepriekš saņēmis četras reizes (2018., 2019., 2022. un 2023. gadā) un kļuvis par otro spēlētāju līgas vēsturē, kurš Teda Lindseja trofeju ieguvis piecas reizes. Vienīgais tāds ir Veins Greckis.
Kā finālisti uz Teda Lindseja balvu bija arī Sanhosē "Sharks" uzbrucējs Maklins Selebrīni un Tampabejas "Lightning" uzbrucējs Ņikita Kučerovs.