Konors Makdeivids atkārto Veina Grecka iespēto un piekto reizi karjerā saņem Teda Lindseja balvu
Foto: Getty Images via AFP
Edmontonas "Oilers" kapteinis Konors Makdeivids.
Hokejs

Konors Makdeivids atkārto Veina Grecka iespēto un piekto reizi karjerā saņem Teda Lindseja balvu

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Edmontonas "Oilers" kapteinis Konors Makdeivids piekto reizi karjerā saņēmis Nacionālās hokeja līgas (NHL) Teda Lindseja balvu, svētdien pavēstīja NHL.

Konors Makdeivids atkārto Veina Grecka iespēto un ...

Teda Lindseja trofeju saņem līgas izcilākais hokejists NHL Spēlētāju asociācijas (NHLPA) vērtējumā.

Makdeivids bija regulārā čempionāta rezultatīvākais spēlētājs, sakrājot 138 (48+90) punktus. Pie punktiem uzbrucējs tika 68 no 82 spēlēm, 43 mačos guva vismaz divus punktus, septiņās spēlēs - vismaz četrus, bet trīs spēlēs - piecus punktus.

Makdeivids šo trofeju iepriekš saņēmis četras reizes (2018., 2019., 2022. un 2023. gadā) un kļuvis par otro spēlētāju līgas vēsturē, kurš Teda Lindseja trofeju ieguvis piecas reizes. Vienīgais tāds ir Veins Greckis.

Kā finālisti uz Teda Lindseja balvu bija arī Sanhosē "Sharks" uzbrucējs Maklins Selebrīni un Tampabejas "Lightning" uzbrucējs Ņikita Kučerovs.

Tēmas

NHLTampabejas LightningKonors MakdeividsEdmontonas OilersSanhosē "Sharks"Veins GreckisŅikita Kučerovs

Citi šobrīd lasa