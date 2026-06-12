Kučerovs dramatiskā cīņā tiek atzīts par NHL sezonas vērtīgāko spēlētāju
Tampabejas "Lightning" uzbrucējs Ņikita Kučerovs otro reizi karjerā ieguvis Sesila Hārta vārdā nosaukto trofeju, kuru pasniedz Nacionālās hokeja līgas (NHL) aizvadītās sezonas vērtīgākajam spēlētājam.
Kučerovs balsojumā apsteidza Kolorādo "Avalanche" uzbrucēju Neitanu Makinonu un Edmontonas "Oilers" uzbrucēju Konoru Makdeividu.
Latviešu hokejista Zemgus Girgensona komandas biedrs "Lightning" rindās Kučerovs pie Hārta balvas tika arī 2019. gadā.
Kučerovs ar regulārajā sezonā 76 spēlēs iekrātiem 130 (44+86) punktiem bija otrs rezultatīvākais spēlētājs līgā. Viņš katrā mačā tika pie vidēji 1,71 punkta, kas bija labākais rādītājs visā līgā.
Profesionālās hokeja žurnālistu asociācijas (PHWA) balsojumā Kučerovs ieguva 1436 punktus un tikai par desmit punktiem apsteidza Makdeividu, kamēr Makinons sakrāja 1297 punktus.
Makdeivids ar 138 (48+90) punktiem bija regulārās sezonas rezultatīvākais spēlētājs. Viņš iepriekš saņēma Hārta trofeju 2017., 2021. un 2023. gadā, bet Makinons, kurš par sezonas MVP tika atzīts 2024. gadā, šosezon ar 53 gūtiem vārtiem bija labākais vārtu guvējs, kā arī trešais rezultatīvākais spēlētājs ar iekrātiem 127 (53+74) punktiem. Pērn Hārta trofeju saņēma Vinipegas "Jets" vārtsargs Konors Helebaks.