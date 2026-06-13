Anglijas izlasi apzog pirms "milžu cīņas" ar Horvātiju
Anglijas izlase kļuvusi par zagļu upuri, gatavojoties pirmajai spēlei Pasaules kausa izcīņā pret galveno grupas sāncensi Horvātiju.
Garnadži aptīrījuši komandas furgonu pirms pirmā treniņa Kanzassitijā, aiznesot futbolistu spēļu apavus, oficiālās turnīra bumbas un svarīgu treniņu aprīkojumu.
“Daily Mail” vēsta, ka zādzība notika laikā, kad ekipējums tika transportēts no Vestpalmbīčas Floridā uz Anglijas izlases bāzi “Swope Soccer Village” Misūri štatā, kur komanda plāno uzturēties vismaz nākamās trīs nedēļas. Anglijas izlases personāls bija sapakojis visu būtisko treniņu aprīkojumu pārvešanai no nometnes Floridā uz oficiālo Pasaules kausa bāzi. Kravā atradās arī videoanalīzes aprīkojums, galvenā trenera Tomasa Tuhela taktiskās tāfeles un masāžas galdi.
Anglijas izlase sestdienas pēcpusdienā šeit aizvadīs savu pirmo treniņu, taču personāls steidz noskaidrot kaitējuma apmēru. Informētas personas apgalvo, ka atlikušajā kravā palikusi tikai viena bumba, turklāt pastāv bažas, ka pazuduši arī galveno zvaigžņu, piemēram, Harija Keina un Džūda Belingema apavi.
Tiek ziņots, ka saistībā ar notikušo jau aizturēta viena persona.
Šis incidents ir nopietns trieciens sagatavošanās darbam pirms trešdien paredzētās Pasaules kausa pirmās spēles pret Horvātiju. Laikraksts norāda, ka drošības dienesta darbinieki pieļauj iespēju par ekipējuma pārvadāšanā iesaistīto šoferu līdzdalību zādzībā.
Anglija spēlē L grupā ar Horvātiju, Ganu un Panamu. Ar Horvātiju jāspēlē 17. jūnijā, ar Ganu 23. jūnijā, bet ar Panamu — 27. jūnijā.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.