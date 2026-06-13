FIFA liek Ēģiptes futbolistiem vilkt citus kreklus
Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) likusi Ēģiptei mainīt savas futbola izlases kreklus pirms Pasaules kausa izcīņas spēles ar Beļģiju, kas notiks 15. jūnija vakarā pēc Latvijas laika.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Egypt have been ordered by FIFA to remove the 7 stars from their World Cup jersey ahead of their opener against Belgium.— The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) June 13, 2026
FIFA has also instructed Egypt to change the gold colour used for player names and numbers. 🇪🇬
The 7 stars represent Egypt’s record… pic.twitter.com/lstJIpYZcu
“Dailysports.net” vēsta, ka FIFA ir uzdevusi Ēģiptei noņemt zvaigznes no savas futbola izlases krekliem. FIFA skaidri norādījusi, ka turnīra laikā uz nacionālo izlašu krekliem drīkst atrasties tikai tās zvaigznes, kas simbolizē izcīnītus Pasaules kausa titulus, nevis panākumus savu kontinentu turnīros.
Zvaigznes uz Ēģiptes izlases krekla tradicionāli simbolizē valstsvienības rekorda septiņus Āfrikas Nāciju kausa (AFCON) titulus, simbolizējot Ēģiptes dominēšanu Āfrikas futbolā.
Papildus emblēmas izmaiņām FIFA pieprasījusi arī atteikties no zelta krāsas lietošanas spēlētāju uzvārdos un numuros, aizstājot tos ar standarta dizainu, kas atbilst turnīra noteikumiem.
G grupā kopā ar Ēģipti un Beļģiju spēlē arī Jaunzēlande un Irāna. Ar Jaunzēlandi Ēģipte spēlēs 22. jūnijā, bet ar Irānu 27. jūnijā.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.