Uz laiku divas Ņujorkas ielas tiek pārdēvētas futbola leģendu vārdos
Foto: ZUMAPRESS.com
Iela, kas uz laiku pārdēvēta Tjerī Anrī vārdā.
Futbols

Uz laiku divas Ņujorkas ielas tiek pārdēvētas futbola leģendu vārdos

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Ņujorka pirms Pasaules kausa izcīņas sākuma ir godinājusi divus izcilus futbolistus - Tjerī Anrī un Pelē -, uz laiku pārdēvējot ielas viņu vārdos.

Uz laiku divas Ņujorkas ielas tiek pārdēvētas futb...

Turnīrs, ko kopīgi rīko Kanāda, Meksika un ASV, sāksies ceturtdien. Cilvēku pūļi pulcējās pie Rietumu 50. ielas un 6. avēnijas Manhetenas centrā, lai atzīmētu "Tjerī Anrī ceļa" atklāšanu, ko veica pilsētas amatpersonas, ziņo "FOX Sports". Bijusī Londonas "Arsenal" un "Barcelona" zvaigzne, kurš ar Francijas izlasi 1998. gadā uzvarēja Pasaules kausa izcīņā, pasākumā piedalījās ar videozvana starpniecību. 48 gadus vecais futbolists ASV popularitāti ieguva piecas sezonas (līdz 2014. gadam) pārstāvot Ņujorkas "Red Bulls" komandu.

Tikmēr izcilā brazīliešu futbolista un vienīgā trīskārtējā Pasaules kausa ieguvēja Pelē vārdā pārdēvēts ceļa posms starp Šī ceļu ("Shea Road") un Meridiāna ceļu ("Meridian Road") Kvīnsas rajonā. Ielu nosaukumi būs spēkā līdz 1. novembrim.

2026. gada Pasaules kauss futbolā ASV, Kanādā un Meksikā ritēs līdz 19. jūlijam. Pirmo reizi Pasaules kausā piedalīsies 48 komandas, līdz ar to spēļu skaits krietni palielinājies. Kā čempione turnīru sagaidīs Argentīna, kas 2022. gada Pasaules kausa finālā pārspēja Franciju. 
 

Tēmas

ASVBarcelonaKanādaMeksikaArgentīnaPasaules kauss futbolāŅujorkaPelēArsenal

Citi šobrīd lasa