Uz laiku divas Ņujorkas ielas tiek pārdēvētas futbola leģendu vārdos
Ņujorka pirms Pasaules kausa izcīņas sākuma ir godinājusi divus izcilus futbolistus - Tjerī Anrī un Pelē -, uz laiku pārdēvējot ielas viņu vārdos.
Turnīrs, ko kopīgi rīko Kanāda, Meksika un ASV, sāksies ceturtdien. Cilvēku pūļi pulcējās pie Rietumu 50. ielas un 6. avēnijas Manhetenas centrā, lai atzīmētu "Tjerī Anrī ceļa" atklāšanu, ko veica pilsētas amatpersonas, ziņo "FOX Sports". Bijusī Londonas "Arsenal" un "Barcelona" zvaigzne, kurš ar Francijas izlasi 1998. gadā uzvarēja Pasaules kausa izcīņā, pasākumā piedalījās ar videozvana starpniecību. 48 gadus vecais futbolists ASV popularitāti ieguva piecas sezonas (līdz 2014. gadam) pārstāvot Ņujorkas "Red Bulls" komandu.
French soccer icon and former New York Red Bulls star Thierry Henry is honored in New York ahead of the FIFA World Cup pic.twitter.com/sfL9ktJKDM— FOX Sports (@FOXSports) June 10, 2026
Two soccer legends. Two New York City streets. ⚽️— Speaker Julie Menin (@SpeakerMenin) June 10, 2026
Today, the @NYCCouncil unveiled Pelé Way in Queens and Thierry Henry Way in Manhattan in honor of two of the greatest players in the history of the game.
With the World Cup kicking off this week, it’s a fitting reminder that… pic.twitter.com/3tdODlz914
Tikmēr izcilā brazīliešu futbolista un vienīgā trīskārtējā Pasaules kausa ieguvēja Pelē vārdā pārdēvēts ceļa posms starp Šī ceļu ("Shea Road") un Meridiāna ceļu ("Meridian Road") Kvīnsas rajonā. Ielu nosaukumi būs spēkā līdz 1. novembrim.
2026. gada Pasaules kauss futbolā ASV, Kanādā un Meksikā ritēs līdz 19. jūlijam. Pirmo reizi Pasaules kausā piedalīsies 48 komandas, līdz ar to spēļu skaits krietni palielinājies. Kā čempione turnīru sagaidīs Argentīna, kas 2022. gada Pasaules kausa finālā pārspēja Franciju.