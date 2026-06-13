Policija uzduras šaušalīgam atradumam pie stadiona, kur trenējas Irānas izlase
Kamēr Irānas futbola izlase gatavojas pirmajai spēlei Pasaules kausa izcīņā, pie tās treniņbāzes Meksikā atklāts šaušalīgs atradums.
Meksikas Lejaskalifornijas štata Tihuanas policija piektdien ar šausminošo atradumu saskārās pēc ziņojumiem par pretīgu smaku no automašīnas, kura bija novietota pie lielveikala iepretim Irānas izlases treniņnometnei.
Saules svelmē novietotajā automašīnā likumsargi atrada trūdošu līķi melnā maisā. Automašīna bija pamesta nieka dažu metru attālumā no “Caliente” stadiona, kur Irānas izlase gatavojās pirmdien paredzētajai Pasaules kausa spēlei pret Jaunzēlandi. Līķa izņemšanas brīdī komanda stadionā aizvadīja treniņu, vēsta “Daily Mail”. Likumsargi pavēstījuši, ka mirušajam bija vardarbīgas nāves pazīmes.
Tihuana, kas atrodas pie ASV Kalifornijas štata robežas, ir bēdīgi slavena ar augstu noziedzības līmeni. Saskaņā ar oficiālo statistiku 2025. gadā pilsētā reģistrēti vairāk nekā 1200 slepkavību.
Šis atradums noticis laikā, kad Mehiko sākās Pasaules kausa izcīņa, savukārt Irānas izlasei pievērsta pastiprināta uzmanība — pirmo reizi Pasaules kausu vēsturē to rīko valsts, kas tobrīd karo ar vienu no dalībvalstīm. Irānas komanda pārvietojas stingrā apsardzē, un treniņu laikā stadionā dežurējuši bruņoti karavīri.
ASV varas iestādes ir informējušas Irānu, ka izlase drīkst ierasties valstī tikai spēļu dienā Kalifornijā, un tai arī jāatstāj valsts tajā pašā dienā. Sākotnēji Irāna plānoja bāzēties Arizonas štatā, taču bija spiesta pārcelties uz Meksiku.
Pirmās divas spēles – pret Jaunzēlandi 16. jūnija agrā rītā pēc Latvijas laika un Beļģiju 21. jūnijā – notiks Losandželosā, bet grupu turnīru Irāna noslēgs 27. jūnija agrā rītā pēc Latvijas laika ar maču pret Ēģipti Sietlā.