Nikolato atrod pozitīvo pēc zaudējuma Fēru salām: "Kopumā mums dažas lietas sekmējās itin labi"
Latvijas vīriešu futbola izlasei cīņā par Baltijas kausa bronzu kopumā dažas lietas sekmējušās labi, pēc zaudējuma Fēru salām secināja Latvijas valstsvienības galvenais treneris Paolo Nikolato. Jauns.lv jau vēstīja, ka Latvijas futbolisti cīņā par trešo vietu Baltijas kausā ar 0:1 atzina Fēru salu pārākumu.
"Kopumā mums dažas lietas sekmējās itin labi. Kā allaž, katrā spēlē pieļaujam arī kļūdas. Uzskatu, ka šajā brīdī spēlētāji darīja, ko varēja. Viņi ir nedaudz paguruši," LFF citē Nikolato teikto.
"Centāmies dominēt spēlē, un atsevišķos spēles nogriežņos mums tas arī izdevās. Taču citos momentos mēs nenospēlējām tā, lai izšķirtu rezultātu," treneris deva savu vispārējo komentāru par aizvadīto spēli," viņš turpināja.
Viņš izcēla, ka Latvijas futbolisti pretiniekiem deva pārāk daudz iespēju.
"Nezinu, vai bijām pelnījuši zaudēt šo spēli, taču rezultāts ir jāpieņem, jo galu galā devām viņiem trīs lieliskas iespējas, tas ir par daudz. Jāpieņem šis rezultāts. Galvenais ieguvums no šīm spēlēm ir tāds, ka atradām dažus spēlētājus, kuri mums nākotnē būs ļoti noderīgi," teica treneris.
Nikolato norādīja, ka Latvijas futbolistiem pietrūcis meistarības, lai vairāku līderu prombūtnē uzbrukumus noslēgtu ar gūtiem vārtiem.
"Mums jāuzlabo sava kvalitāte uzbrukuma trešdaļā. It sevišķi gadījumos, kad pretinieki spēlē no dziļas aizsardzības. Mums šādas situācijas ir sevišķi sarežģītas. Spēlētāji labi zina, kas viņiem jādara uzbrukuma trešdaļā. Viņi zina, ka diezgan labi spēlē laukuma vidusdaļā, bet galu galā rezultātu izšķir darbības uzbrukuma trešdaļā un aizsardzības trešdaļā," skaidroja itāļu speciālists.
Viņš atklāja, ka Roberta Veipa agrā nomainīšana nebija saistīta ar viņa sniegumu, bet ar aizsarga slikto pašsajūtu laukumā. "Viņš nejutās labi, viņam trūka elpas, tāpēc viņš palūdza maiņu," Nikolato piebilda.
Pagājušajā nedēļā Baltijas kausa pusfinālā Latvija ar Lietuvu pamatlaikā cīnījās neizšķirti 1:1 (0:1), bet pēc tam sekojošajā pēcspēles 11 metru sitienu sērijā ar 5:4 pārāki bija Lietuvas futbolisti. Fēru salas pusfinālā ar 0:1 atzina Igaunijas pārākumu.
Baltijas kauss ir senākais joprojām notiekošais izlašu futbola turnīrs pasaulē. Pirmoreiz Baltijas kauss tika izspēlēts 1928. gadā.