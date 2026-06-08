Dāņu pussargs Ēriksens pēc biedējošā incidenta laukumā nāk klajā ar paziņojumu
Dānijas futbola izlases pussargs Kristiāns Ēriksens pēc svētdien pārbaudes spēlē piedzīvotā incidenta paziņojis, ka jūtas labi un atrodas mājās kopā ar ģimeni.
“Es vēlos visiem darīt zināmu, ka jūtos labi un esmu mājās kopā ar ģimeni,” savā paziņojumā norādīja Ēriksens. Viņš atzina, ka saņemtais šoks no implantētā kardiovertera-defibrilatora jeb ICD būtiski ietekmējis gan viņu, gan viņa ģimeni, tomēr uzsvēra, ka šī situācija atšķīrusies no 2021. gadā piedzīvotā.
“Vēlos visus nomierināt — šī bija citāda situācija nekā 2021. gadā. Es jūtos labi, un mana atveseļošanās jau ir sākusies,” pauda futbolists.
Ēriksens pateicās spēlētājiem un mediķu komandai par palīdzību laukumā, kā arī ārstiem, kuri gadu gaitā rūpējušies par viņa veselību.
“Pateicoties viņu profesionalitātei, mans ICD izdarīja tieši to, kam tas bija paredzēts: pasargāja mani brīdī, kad tas bija nepieciešams,” norādīja Dānijas futbolists.
Viņš piebilda, ka šobrīd koncentrējas uz atveseļošanos, laika pavadīšanu ar ģimeni, došanos atvaļinājumā un futbola spēlēšanu ar bērniem.
Jau ziņots, ka svētdien Dānijas vīriešu futbola izlases pārbaudes spēlē pret Ukrainu Ēriksens saļima laukumā, un mačs tika pārtraukts. Dānija tobrīd savā laukumā bija vadībā ar 2:1, bet spēle tika apturēta pēc aptuveni 70 nospēlētām minūtēm.
Mediji vēstīja, ka Ēriksens zaudējis samaņu un pāris minūtes pavadījis uz zemes, pirms ar mediķu palīdzību tika nonests no laukuma. Dānijas Futbola federācija vēlāk paziņoja, ka futbolists ir pie samaņas un jūtas labāk.
gadā Eiropas čempionāta finālturnīrā Dānijas un Somijas izlašu spēlē Ēriksens pirmā puslaika beigās pēkšņi saļima, piedzīvojot sirds apstāšanos. Viņa dzīvību izdevās glābt, un vēlāk futbolistam tika implantēts kardioverteris-defibrilators, kas palīdz uzturēt sirds ritmu. Laukumā Ēriksens atgriezās 2022. gada martā.