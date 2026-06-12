Dienvidkoreja otrajā puslaikā salauž Čehijas pretestību Pasaules kausa ievadā
Pasaules kausa finālturnīru ceturtdien ar uzvaru uzsāka Dienvidkorejas izlase, kas A grupas spēlē ar 2:1 (0:0) pārspēja Čehijas futbolistus.
Pirmajā puslaikā vārti netika gūti, bet mača 59. minūtē Čehijas valstsvienību vadībā izvirzīja Ladislavs Krejči. Izlīdzinājumu dienvidkorejieši panāca jau astoņas minūtes vēlāk pēc Hvana Inboma precīzā sitiena, bet uzvaras vārtus spēles 80. minūtē guva Ohs Hjongju.
Jau ziņots, ka turnīra atklāšanas spēlē A grupā Meksikas izlase ar 2:0 (1:0) pārspēja DĀR futbolistus.
Otrajā kārtā pēc nedēļas mājinieki meksikāņi tiksies ar Dienvidkoreju, kamēr čehi mērosies spēkiem ar DĀR izlasi, bet noslēdzošajā kārtā Čehija spēlēs ar Meksiku, bet dienvidkorejieši - ar DĀR.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.