Krievijas hokejists nejauši nošaujas ar vectēva bisi. Pēc brīža viņam seko vectēvs
Traģiski gājis bojā Krievijas kluba “Noriļsk” hokejists, kurš ciemojās pie vectēva un neuzmanīgi rīkojās ar vectēva bisi. Ar to baisais negadījums nebeidzās.
Kā vēsta vietējie plašsaziņas līdzekļi, 21 gadu vecais Jegors Jadikins ciemojās pie vectēva Baškortostānas pilsētā Salavatā un ar viņu gatavojās medībām. Par pašas traģēdijas brīdi ziņas ir pretrunīgas: vieni mediji apgalvo, ka vectēvs savam mazdēlam rādīja, kā tīrīt un pielādēt medību bisi, kamēr citos norādīts, ka abi brauca automašīnā uz medībām un Jadikins liktenīgajā brīdī sniedzās pēc bises.
Lode trāpīja hokejistam sejā, nogalinot uz vietas. Šokētais pensionārs ģimenes čatā nosūtīja balss ziņojumu par notikušo un pavēstīja, ka vairs nespēj dzīvot. Pēc dažām stundām viņš izdarīja pašnāvību savā garāžā.
Jegors Jadikins bija slavenā Krievijas Kontinentālās hokeja līgas (KHL) 2021. gada uzvarētājas Omskas “Avangard” sistēmas audzēknis.