20 gadus vecais Džeikobs Hārps sasniedz vēsturisku rezultātu un labo pasaules rekordu 110 metru barjerskrējienā. VIDEO
Amerikāņu vieglatlēts Džeikobs Hārps trešdien ASV studentu čempionāta (NCAA) pusfinālā Jūdžinā sasniedza vēsturisku rezultātu, 110 metru barjerskrējiena pusfinālā finišējot pēc 12,75 sekundēm un labojot 14 gadus vecu pasaules rekordu.
20 gadus vecais sportists no Mērfīsboro, Tenesī štatā, par piecām sekundes simtdaļām pārspēja iepriekšējo pasaules rekordu – 12,80 sekundes, ko 2012. gadā uzstādīja olimpiskais čempions Āriess Merits. Ar šo rezultātu Ouburnas Universitātes pārstāvis kļuvis par visu laiku ātrāko skrējēju 110 metru barjerskrējienā.
Hārpa sasniegums izraisīja sajūsmas vētru stadionā, savukārt pats sportists pēc finiša nespēja slēpt sajūsmu. "Zināju, ka man pa spēkam ir nostartēt labi, taču pasaules rekords noteikti nebija tas, ko es sagaidīju pirms šīm sacensībām," pēc skrējiena atzina Hārps.
JA'KOBE THARP ARE YOU KIDDING ME 🤯 12.75— NCAA Track & Field (@NCAATrackField) June 11, 2026
✅ NCAA RECORD
✅ WORLD RECORD#NCAATF x 🎥 ESPN / @AuburnTFXC pic.twitter.com/YuN7crt8kc
Pirms šīm sacensībām viņa personīgais rekords bija 13,01 sekunde, kas tika sasniegta tajā pašā Heivorda stadionā 2025. gada augustā. Vēl pirms dažiem mēnešiem viņš visu laiku rangā atradās tikai 32. vietā.
Sportists atklāja, ka skrējiena laikā jutis, ka uzņem lielu ātrumu, tomēr nebija gaidījis tik iespaidīgu rezultātu. "Jutu, ka skrienu ātri. Pēdējās trīs barjeras bija mazliet sarežģītas, un domāju, ka rezultāts varētu būt ap 12,97 vai 12,98 sekundēm. Kad ieraudzīju tablo, vienkārši nespēju tam noticēt. Man trūkst vārdu," sacīja jaunais rekordists.
Lai gan pasaules rekorda sasniegšana ir nozīmīgs pavērsiens viņa karjerā, Hārps norāda, ka šobrīd koncentrējas uz NCAA čempionāta finālu, kas notiks piektdien. "Šobrīd domāju tikai par to, kas man vēl priekšā. Pēc divām dienām man jāaizvada NCAA fināls, tāpēc viss mans fokuss šobrīd koncentrēts un šo dienu," uzsvēra vieglatlēts.
Ja Hārps spēs aizstāvēt savu pērn iegūto NCAA čempiona titulu, viņš kļūs par pirmo sportistu kopš olimpiskā čempiona Granta Holoveja 2019. gadā, kurš divus gadus pēc kārtas triumfējis NCAA barjerskrējiena disciplīnā.