Razma un Melderis pirmo reizi ieved Latviju šautriņu mešanas Pasaules kausa ceturtdaļfinālā!
Latvijas šautriņu metēji Madars Razma un Valters Melderis sestdien Frankfurtē pirmo reizi nodrošināja Latvijai dalību Profesionālās Dartu korporācijas (PDC) Pasaules kausa ceturtdaļfinālā. Latvija, kas izsēta ar 14. numuru, cīņā līdz astoņiem uzvarētiem legiem ar 8-7 pārspēja Franciju.
The moment Madars Razma sent Latvia through to the quarter-finals of the World Cup of Darts! 🇱🇻#WCOD26 | @MadarsRazma pic.twitter.com/lvy4gTYteG— PDC Darts (@OfficialPDC) June 13, 2026
Cīņa par uzvaru norisinājās līdz pēdējam legam, kurā Razmam ar vienu metienu bija iespēja noslēgt maču, nodzēšot 36 punktus. Trāpīt dubultajā 18 punktu lauciņā neizdevās, tā vietā šautriņai trāpot dubultajā četru punktu lauciņā. Nākamais metiens dubultajā 14 punktu lauciņā bija precīzs un latvieši izcīnīja uzvaru.
Latvijas duets vidēji piegājienā guva 79,53 punktus un noslēdzošos metienus izpildīja ar 44,44% precizitāti, Razmam izpildot arī vienu 180 punktu gājienu. Francūži vidēji piegājienā guva 77,80 punktus, izcēlās ar četriem 180 punktu gājieniem un noslēdzošos metienus izpildīja ar 26,92% precizitāti.
LATVIA WIN THE DECIDER!— PDC Darts (@OfficialPDC) June 13, 2026
Latvia book their place in the quarter-finals of the World Cup of Darts for the first time, as Madars Razma pins the double-double finish to beat France in a gruelling last-leg decider!
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Ceturtdaļfinālā Latvijas dueta pretinieki būs Ziemeļīrijas vai Beļģijas šautriņu metēji.
Apakšgrupā Latvija ar 4-2 uzvarēja Itāliju un ar 3-4 zaudēja Trinidadai un Tobago. Visām trim komandām bija pa vienai uzvarai divos dueļos, bet latviešiem bija labāka uzvarēto un zaudēto legu starpība.
Anglija, Nīderlande, Skotija un Ziemeļīrija jau nodrošinājušas vietu otrajā kārtā, bet pārējās 36 izlases sadalīja vēl 12 ceļazīmes uz nākamo kārtu. No 12 apakšgrupām otrajā kārtā iekļuva tikai pirmo vietu ieguvējas.
Pasaules kauss norisināsies līdz šīs nedēļas beigām. Turnīra kopējais balvu fonds ir 500 000 Lielbritānijas mārciņu.
Pērn latvieši piedzīvoja divus zaudējumus un neizkļuva no grupas, bet par čempioniem kļuva Ziemeļīrijas šautriņu metēji Džošs Roks un Derils Gērnijs.