Tukumnieks Džozefs Ede Oloko atzīts par Latvijas futbola virslīgas maija labāko spēlētāju
"Tukums 2000" komandas uzbrucējs Džozefs Ede Oloko ir atzīts par "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas maija labāko spēlētāju, trešdien paziņoja turnīra organizētāji.
Maijā Oloko sešās virslīgas spēlēs guva deviņus vārtus. Nigērijas uzbrucējs visās sešās spēlēs laukumā devās komandas sākumsastāvā. Oloko izcēlās ar četriem gūtiem vārtiem mačā ar Ogres "United", diviem precīziem sitieniem ar "Jelgavu", kā arī pa vieniem gūtiem vārtiem spēlēs ar "Grobiņu", RFS un "Riga" komandu.
25 gadus vecajam futbolistam šī ir trešā sezona Latvijas virslīgā. 2024. gadā viņš pārstāvēja "Jelgavu", kur 26 spēlēs guva 11 vārtus, bet pēc tam pievienojās "Liepājai". Šajā sezonā Oloko uz īres tiesību pamata pārstāv "Tukums 2000" vienību.
Mēneša labākā spēlētāja balvai tika izvirzīt Oloko, Muhameds Badamosi ("Riga"), Hosue Vergara ("Auda"), Jevgeņijs Nerugals un Darko Lemajičs (abi - RFS).
Par maija labāko treneri ir atzīts RFS galvenais treneris Viktors Morozs. Viņa vadītā komanda mēnesi aizvadīja nevainojami, izcīnot uzvaras visās septiņās spēlēs. Maijā RFS futbolisti guva 22 vārtus un ielaida tikai piecus. Maijā RFS pārspēja Ogres "United", "Liepāju", "Daugavpili", "Auda" vienību, "Jelgavu", "Tukums 2000" un "Super Nova" komandas.
Morozam šī ir jau trešā mēneša labākā trenera balva šosezon. Mēneša labākā spēlētāja kandidātus nosaka Latvijas Futbola federācijas (LFF) Treneru padome un biedrība "Latvijas Futbola virslīga", bet balsojumā piedalās Latvijas sporta mediju pārstāvji, kā arī līdzjutēji "Facebook" un "Instagram" platformās. Labākā trenera noteikšana ir LFF Treneru padomes kompetencē.