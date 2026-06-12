Kaspars Vecvagars neturpinās vadīt Valmieras komandu
Latvijas čempionvienības "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" galvenais treneris Kaspars Vecvagars neturpinās darbu komandā un, kā vēsta portāls "Krepsinis.net", karjeru turpinās Lietuvā, kļūstot par Kauņas "Žalgiris" otrās komandas galveno treneri.
32 gadu vecais Vecvagars pievienojās komandai 2023. gadā, strādājot trenera statusā uzreiz pēc profesionālās spēlētāja karjeras noslēguma. Sākotnēji viņš bija galvenā trenera asistents, bet pērn pārņēma komandas vadības grožus.
Paldies, Kaspar! 💚🖤— VALMIERA GLASS VIA BASKETBOLS (@vgvia_basket) June 12, 2026
Trīs sezonas, kas paliks atmiņā ne tikai ar rezultātiem, bet ar darbu, attieksmi un kopā piedzīvoto ceļu.
Ar savu enerģiju, profesionalitāti un prasīgumu Tu esi atstājis nozīmīgu nospiedumu mūsu klubā un Valmieras basketbola stāstā.
Kaspars Vecvagars:… pic.twitter.com/70vlCUHDua
Vecvagars spēlētāja karjeras laikā pārstāvēja lietuviešu vienības Kauņas "LSU-Atletas", Panevēžas "Lietkabelis" un Kauņas "Žalgiris", Latvijā spēlēja "VEF Rīga" un "Jūrmala" rindās, vienu sezonu bija Polijas komandā Ščecinas "Wilki Morskie", kā arī spēlēja spāņu klubos "Palencia", Ljeidas "Forca" un Žironas "Basquet" un nīderlandiešu "Heroes Den Bosch".
Vecvagars pie "Žalgiris" otrās komandas stūres nomainīs Roku Kondrataviču, kurš šovasar kļuva par "Rīgas zeļļu" galveno treneri. "Žalgiris" dublieri spēlē Lietuvas pēc spēka otrajā līgā un ar jauniešu komandu piedalās Jaunatnes Eirolīgas turnīrā.