Kaspars Vecvagars neturpinās vadīt Valmieras komandu
Foto: Vgvia.lv
32 gadu vecais Kaspars Vecvagars pievienojās komandai 2023. gadā.
Basketbols

Kaspars Vecvagars neturpinās vadīt Valmieras komandu

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

Latvijas čempionvienības "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" galvenais treneris Kaspars Vecvagars neturpinās darbu komandā un, kā vēsta portāls "Krepsinis.net", karjeru turpinās Lietuvā, kļūstot par Kauņas "Žalgiris" otrās komandas galveno treneri.

Kaspars Vecvagars neturpinās vadīt Valmieras koman...

32 gadu vecais Vecvagars pievienojās komandai 2023. gadā, strādājot trenera statusā uzreiz pēc profesionālās spēlētāja karjeras noslēguma. Sākotnēji viņš bija galvenā trenera asistents, bet pērn pārņēma komandas vadības grožus.

Vecvagars spēlētāja karjeras laikā pārstāvēja lietuviešu vienības Kauņas "LSU-Atletas", Panevēžas "Lietkabelis" un Kauņas "Žalgiris", Latvijā spēlēja "VEF Rīga" un "Jūrmala" rindās, vienu sezonu bija Polijas komandā Ščecinas "Wilki Morskie", kā arī spēlēja spāņu klubos "Palencia", Ljeidas "Forca" un Žironas "Basquet" un nīderlandiešu "Heroes Den Bosch".

Vecvagars pie "Žalgiris" otrās komandas stūres nomainīs Roku Kondrataviču, kurš šovasar kļuva par "Rīgas zeļļu" galveno treneri. "Žalgiris" dublieri spēlē Lietuvas pēc spēka otrajā līgā un ar jauniešu komandu piedalās Jaunatnes Eirolīgas turnīrā.

Tēmas

VEF RīgaJūrmalaValmieraRīgaVidzemes AugstskolaBoschŽalgirisPanevēžas "Lietkabelis""Valmiera Glass"

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