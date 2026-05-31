Kamēr hokejā prieki, apkaunojums un “čempionāta tūristi”, tikmēr futbolā "invalīdi” - aizejošā no nedēļa sportā
Kā jau ierasts Latvijas sporta ikdienā, maija mēnesis un šoreiz arī pēdējā nedēļa pagāja hokeja zīmē. Daudzi no šī gada izlases modeļa neko negaidīja, bet rezultātā varam lepoties ar visu laiku otru labāko rezultātu – sesto vietu. Turklāt jau pēc četriem gadiem pasaules hokeja zieds atkal brauks uz Rīgu. Ja visam nav sanācis sekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās par notikušo.
Ja pirms pasaules čempionāta vairumam līdzjutēju piedāvātu sesto vietu čempionātā, kad izlasei atteikusi virkne ierasto līderu, jādomā, ka tikai trakie būtu atteikušies, tomēr realitātē palikusi pat neliela rūgtuma piegarša, jo arī pusfināls bija ar roku aizsniedzams.
Ceturtdaļfināla cīņā dabūjām objektīvi sava līmeņa pretinieku Norvēģiju, ko bijām arī divreiz pieveikuši pēdējos pārbaudes mačos pirms čempionātā. Izšķirošajā mačā diemžēl pietrūka. Dominējām visu trešo trešdaļu, tomēr izlīdzinājumu tā arī nepanācām un sāpīgs zaudējums ar 0:2, bet vārtsargam Henrikam Haukelannam varēja celt pieminekli.
Kopumā noteikti varam būt lepni par izlases rezultātu un sniegumu, tāds sāpīgs klupiens bija tikai viens – nokaitinājām somus, iemetot vārtus desmitajā sekundē un pretī dabūjām septiņus. Jāpiebilst, ka tā bija vienīgā no astoņām spēlēm, kurā vārtos nestājās Kristers Gudļevskis, kurš aizvadīja savu līdz šim iespaidīgāko pasaules čempionātu.
Pasaules čempionāta viens no skaļākajiem kurioziem un daudziem nesaprotams atgadījums notika pēc spēles starp Austriju un ASV. Austriešu hokejists Lūkass Talers pēc zaudējuma izšķirošajā un neiekļūšanas ceturtdaļfinālā diez ko nepārdzīvoja un nedusmojās uz amerikāņiem, bet gan devās pie viņu spilgtākās zvaigznes Metjū Tkačaka un palūdz autogrāfu. Profesionālajā sportā šī nav ierasta prakse.
Lielākais kauna traips pasaules sportam arī pienācis no hokeja, kur agresorvalsts Krievija pārsūdzējusi saņemto diskvalifikāciju un Starptautiskās Hokeja federācijas disciplinārā komiteja ir atcēlusi 2026. gada 21. janvāra organizācijas lēmumu liegt Krievijas hokeja izlasēm piedalīties starptautiskajos turnīros nākamajā sezonā. Sporta veids ir pamatīgi sašķobījies šajā brīdī.
Tikmēr viens no skandalozākajiem atgadījumiem Latvijas sporta tomēr saistīts ar futbolu, kur FK “Grobiņa” galvenais treneris Oskars Kļava ticis pie nosacītas diskvalifikācijas par savu padoto apsaukāšanu pēcspēles preses konferencē. Kļava paša kluba spēlētājus nosauca par “futbola invalīdiem” – interesanta motivēšanas taktika.
Tas viss un daudz kas cits šeit:
ins-neslepj-sarugtinajumu-pec-zaudejuma-nor