Uzbrucējs Haralds Egle.
Hokejs
Šodien 00:07
Egle: mums bija fenomenāla iespēja, ko palaidām garām
Latvijas hokeja izlasei ceturtdien pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā bija lieliska iespēja iekļūt pusfinālā, taču latvieši to neizmantoja, pēc zaudējuma secināja uzbrucējs Haralds Egle.
Latvijas vīriešu hokeja izlase ceturtdien Fribūrā pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā ar rezultātu 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) zaudēja Norvēģijai, kas pirmo reizi iekļuva pusfinālā.
"Tāds ir hokejs. Nevar teikt, ka mēs kādā brīdī būtu bijuši sliktāki. Šodien viņiem iekrita, bet mums - nē. Bijām labi sagatavojušies, zinājām, ko viņi darīs un bijām gatavi izmaiņām. Momenti, uzbrukums un metieni bija, bet ripa vārtos nekrita," stāstīja Egle.
2023. gadā Latvijas izlase pēc pusfināla sasniegšanas izcīnīja bronzas medaļas.
"Mums bija fenomenāla iespēja, ko palaidām garām. No otras puses, pašā sākumā neviens neparedzēja, ka mēs te būsim. Plus zīmi varam ielikt, taču ne līdz galam," uz šī gada čempionātu atskatījās Egle.