Latvija kopā ar Somiju iegūst 2030. gada pasaules čempionāta rīkošanas tiesības
Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) kongresā piektdien 2030. gada pasaules čempionāta rīkošana tika piešķirta Latvijai un Somijai, vēsta Latvijas Hokeja federācija.
Pērn decembrī Latvijas Hokeja federācija (LHF) kopā ar Somijas Hokeja asociāciju sāka pieteikšanās procesu 2030. gada pasaules čempionāta vīriešiem elites divīzijā rīkošanai un bija vienīgās kandidātes uz turnīra uzņemšanu.
Turnīrs Rīgā un Helsinkos norisināsies no 17. maija līdz 2. jūnijam. Rīga un Helsinki uzņems pa vienai apakšgrupai, abās pilsētās norisināsies pa divām ceturtdaļfināla spēlēm, bet pusfināli un medaļu cīņas tiks aizvadītas Helsinkos.
Kopīgā pieteikuma izvērtēšana notika vairākos etapos, IIHF izvērtējot rīkošanas plānus un infrastruktūru. Balsojumā Somijas un Latvijas pieteikums saņēma 98,23% IIHF kongresa delegātu atbalstu.
“Latviju un Somiju vieno ne tikai hokejs, bet arī kopīga izpratne par to, ko nozīmē īsta hokeja kultūra. 2030. gada pasaules čempionāts būs iespēja divām hokeja nācijām apvienot pieredzi, kaislību un līdzjutēju enerģiju, lai kopīgi radītu turnīru, kas paliks atmiņā visai hokeja pasaulei. Esmu pārliecināts - Rīga un Helsinki kopā parādīs, kā izskatās pasaules līmeņa hokeja svētki.” – Latvijas Hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis.
“Līdz ar šo lēmumu varam pilnvērtīgi uzsākt gatavošanos čempionātam. Jau šobrīd ir skaidri redzams, ka Helsinku pilsēta, arēna un pārējie nozīmīgākie partneri šajā projektā iesaistās ar lielu entuziasmu un no sirds. Ir acīmredzams, ka pasaules čempionāta spēles galvaspilsētas reģionā ir ļoti gaidīts notikums, norāda Somijas Hokeja federācijas prezidents Heiki Hietanens.
Latvija iepriekš rīkojusi pasaules čempionātus vīriešiem 2006., 2021. un 2023. gadā. Pēdējā no rīkošanas reizēm Latvijas izlase izcīnīja līdz šim vienīgās medaļas pasaules čempionātos - bronzu. Toreiz savu skatītāju priekšā ceturtdaļfinālā izdevās pārspēt Zviedriju.
2027. gadā pasaules čempionāts norisināsies Vācijā, 2028. gadā - Francijā, bet 2029. gadā - Slovākijā. 2030. gadā notiks arī ziemas olimpiskās spēles.
