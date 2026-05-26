VIDEO: "Mums ir fenomenāls kolektīvs!" Latvijas izlases ģērbtuvē pēc tikšanas ceturtdaļfinālā valda sajūsma
Latvijas hokejisti pēc tikšanas 2026. gada pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā dalījās pozitīvām emocijām ģērbtuvē.
Pēc spēles Latvijas ģērbtuvē valdīja sajūsma. Galvenais treneris Harijs Vītoliņš pasniedza divas vēsturiskas ripas - Mikam Tumānovam par pirmajiem gūtajiem vārtiem čempionātā un Rūdolfam Balceram par visu laiku vārtiem bagātāko hokejistu čempionātā. Viņš iemetis jau septiņas ripas un kļuvis par rekordistu. "Vīri, bet tas ir tikai sākums" hokejistiem norādīja galvenais treneris.
Lāčplēša cepuri no Balcera saņēma Haralds Egle, kurš vērsās pie pārējiem ar vārdiem. "Uzskatu, ka mums šogad ir fenomenāls kolektīvs, lai uztaisītu vēsturi! Uz priekšu!" Tālāk viņš devās uz tāfeli, kur atzīmēja Latvijas uzvaru pār Ungāriju.
Latvija ceturtdaļfinālu aizvadīs Fribūrā. Pretinieks gan vēl tiks noskaidrots. Ceturtdaļfināla spēles gaidāmas ceturtdien, 28. maijā.
Latvija grauj ungārus un izcīna vietu pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā
Latvijas hokeja izlase ar uzvaru pār Ungāriju iekļuva 2026. gada pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā.