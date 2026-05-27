Nīderlande uz Pasaules kausu vedīs arī nesen traumēto Memfisu Depaju
Nīderlandes vīriešu futbola izlases sastāvā Pasaules kausam iekļauts arī nesen traumu ārstējušais uzbrucējs Memfiss Depajs.
32 gadus vecais Depajs tikai nedēļas nogalē atgriezās laukumā pēc gandrīz divu mēnešu pauzes, kuras laikā ārstēja augšstilba muskuļa traumu. Ar 55 gūtiem vārtiem viņš ir Nīderlandes izlases visu laiku rezultatīvākais spēlētājs.
Biežo savainojumu dēļ Nīderlandes izlasē nav iekļauts malējais aizsargs Džeremijs Frimpongs, bet aprīlī cīņa par vietu sastāvā noslēdzās uzbrucējam Ksavi Simonsam, kurš pārrāva ceļgala krusteniskās saites. Traumu dēļ finālturnīrs ies secen arī aizsargiem Stefanam de Vreijam un Matisam de Lihtam.
Nīderlandes futbolisti F apakšgrupā cīnīsies ar Japānu, Zviedriju un Tunisiju.
Pasaules kausa finālturnīrs jūnijā un jūlijā norisināsies Kanādā, ASV un Meksikā.
Nīderlandes vīriešu futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Marks Flekens (Leverkūzenes "Bayer", Vācija), Robins Rūfss ("Sunderland", Anglija), Barts Verbrugens (Braitonas un Havas "Albion", Anglija);
aizsargi - Neitans Akē (Mančestras "City", Anglija), Virdžils van Deiks ("Liverpool", Anglija), Denzels Damfrīss (Milānas "Inter", Itālija), Jorels Hato (Londonas "Chelsea", Anglija), Jans Pauls van Heke (Braitonas un Havas "Albion", Anglija), Mikijs van de Vens (Totenhemas "Hotspur", Anglija), Jurjens Timbers (Londonas "Arsenal", Anglija);
pussargi - Raiens Grāvenberhs ("Liverpool", Anglija), Frenkijs de Jongs ("Barcelona", Spānija), Teuns Kopmeinerss (Turīnas "Juventus", Itālija), Tidžani Reinderss (Mančestras "City", Anglija), Mārtens de Rons (Bergāmo "Atalanta", Itālija), Gīss Tils (Eindhovenas PSV), Kvintens Timbers (Marseļas "Olympique", Francija), Matss Vīfers (Braitonas un Havas "Albion", Anglija);
uzbrucēji - Brians Brobejs ("Sunderland", Anglija), Memfiss Depajs ("Corinthians", Brazīlija), Kodijs Gakpo ("Liverpool", Anglija), Džastins Kluiverts ("Bournemouth", Anglija), Noā Langs (Stambulas "Galatasaray", Turcija), Donjels Malens ("AS Roma", Itālija), Krisensio Samervils (Vesthemas "United", Anglija), Vouts Veghorsts (Amsterdamas "Ajax").