VIDEO: Kristera Gudļevska spilgto spēli pasaules čempionātā apjūsmo arī tiesneši
Tiesnešu kamerās 2026. gada pasaules čempionātā novērotas dažādas sarunas ar spēlētājiem, tostarp komplimenti Kristera Gudļevska virzienā.
24. maija spēlē pret Lielbritāniju viens no spēles soģiem vērsās pie Kristera Gudļevska, sakot, ka ir jautri vērot viņa sniegumu turnīrā, īpaši uzvarā pār ASV. "Turpini strādāt tādā pašā garā. Bija lieliski redzēt, kā tu spēlē." Pret britiem cīņu apkalpoja galvenie tiesneši Sedriks Borga no Šveices un amerikānis Šons Makfarleins no ASV ar diviem līnijtiesnešiem no ASV un Somijas.
My favourite ref cam moments from Worlds day 10 except they're fangirling over the goalies pic.twitter.com/hMiB0bIxKP— Bel (@bluebelgeorgia) May 25, 2026
Pēc vienas citas labas epizodes spēlē pret Lielbritāniju tiesnesis vērsās pie Ralfa Freiberga, sakot, cik labi, ka vārtos ir Kristers Gudļevskis. "Jums ir viens no labākajiem vārtsargiem turnīrā. Citādāk arī mans darbs būtu krietni grūtāks." Konkrētajā video redzamas epizodes arī no Somijas un Austrijas, kā arī Kanādas un Slovākijas spēles skaņām.
Kristers Gudļevskis ir viens no labākajiem turnīra vārtsargiem. Piecās no sešām spēlēm vārtos viņš jau aizvadījis divus sausos mačus. Vidējā statistika Gudļevskim ir 1,61 ielaisti vārti spēlē un 94,59% atvairīti metieni. Dienu pirms grupu turnīra beigām Gudļevskis ir statistiski trešais labākais vārtsargs turnīrā.
Latvijas hokeja izlase otrdien, 26. maijā, noslēgs dalību grupā. Pēdējā spēlē tai jāspēkojas pret Ungāriju. Uzvaras gadījumā Latvija pirmo reizi kopš 2023. gada sasniegs ceturtdaļfinālu.