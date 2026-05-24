Neapturamais Kimi Antonelli triumfē arī Kanādas "Grand Prix", izcīnot ceturto uzvaru pēc kārtas
"Mercedes" pilots Kimi Antonelli svētdien izcīnīja uzvaru Pirmās formulas (F-1) sezonas piektajā posmā - Kanādas "Grand Prix" -, kurā sacīkstes pirmo daļu cīnījās ar savu komandas biedru Džordžu Raselu.
19 gadus vecais Antonelli izcīnīja ceturto uzvaru pēc kārtas un nostiprinājās kopvērtējuma līderpozīcijā.
Lai gan abi "Mercedes" piloti sacīksti sāka no pirmās rindas, pēc starta līderpozīciju pārņēma "McLaren" braucējs Lando Noriss. Tiesa, abi "McLaren" braucēji Noriss un Oskars Piastri sacīksti sāka ar mērenajām slapjā seguma riepām, un abi ātri devās boksos, lai uzliktu vidējās riepas.
Turpmāko pusi no 68 apļu sacīkstes norisinājās spraiga cīņa starp abiem "Mercedes" pilotiem, neiztiekot arī bez spēkratu sadursmēm. Vienā no epizodēm Antonelli apdzina Raselu, kurš izbrauca ārpus trases, taču komanda lika itālim atdot līderpozīciju atpakaļ britam.
Pēc 30 apļiem Rasels, atrodoties līderpozīcijā, apstājās trases malā un izstājās no sacīkstes. Par līderi kļuva Antonelli, aiz kura drošā attālumā bija Makss Verstapens ("Red Bull"), starp kuru un Lūisu Hamiltonu ("Ferrari") 11 apļus pirms finiša sākās cīņa par otro vietu.
Antonelli nosargāja uzvaru, bet sešus apļus pirms finiša Hamiltons apdzina Verstapenu. Ceturtajā un piektajā vietā finišēja attiecīgi "Ferrari" un "Red Bull" piloti Šarls Leklērs un Īzaks Hadžars, bet sestais bija Franko Kolapinto ("Alpine"). Septītais finišēja Līams Losons (RB), astotais bija Pjērs Gaslī ("Alpine"), devīto vietu guva Karloss Sainss juniors ("Williams"), bet kā pēdējais pie punkta tika Olivers Bērmans ("Haas").
Pēc pieciem posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 131 punktu ieņem Antonelli, kurš 19 gadu vecumā ir visu laiku jaunākais F-1 kopvērtējuma līderis. Otrais ar 88 punktiem ir Rasels, tālāk ar 75 punktiem ir Leklērs, 72 punktus guvis Hamiltons, 58 punkti ir Norisam, 48 - Piastri, bet 43 - Verstapenam.
Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 219 punkti, "Ferrari" - 147, "McLaren" guvusi 106 punktus, bet "Red Bull" - 57 punktus.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".