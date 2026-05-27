"BasketNews": "Rīgas zeļļi" pieteikušies dalībai ULEB Eirokausā, kas iecerējis vērienīgas pārmaiņas
Basketbola klubs "Rīgas zeļļi" ir starp 40 komandām, kas pieteikušās dalībai ULEB Eirokausa izcīņā, un neierasti lielās intereses dēļ organizatori apsver būtiskas turnīra formāta izmaiņas, atsaucoties uz avotiem, vēsta portāls "BasketNews".
Nākamajā sezonā Eirokausā gaidāmas gan sacensību formāta, gan dalībnieku skaita izmaiņas.
Kā atklāja avoti, tiek apsvērta turnīra paplašināšana, lai nodrošinātu klubiem lielāku ilgtermiņa stabilitāti un nepārtrauktību.
Līga nesen paziņoja, ka dalībai 2026./2027. gada Eirokausā pieteikušās 40 komandas. "BasketNews" avoti norādīja, ka tas ir vairāk nekā pēdējos gados, kad dalībai jaunajā sezonā pieteicās 22-24 komandas.
Pašlaik tiek izskatītas iespējas, ka turnīrā piedalās 22, 24 vai pat 32 komandas. 32 komandu sacensībās varētu būt paredzētas četras grupas, kurā katrā ir astoņas komandas. Pašreizējā formātā Eirokausā piedalās 20 komandas.
Šajā sezonā komandas bija sadalītas divās grupās pa desmit komandām. "Play-off" sasniedza katras grupas sešas labākās komandas. Pirmās un otrās vietas ieguvējas uzreiz nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvadīja astotdaļfināla mačus. Uzvarētāja laurus plūca Izraēlas basketbola komanda Telavivas "Hapoel".
"BasketNews" avoti norādīja, ka arī pēc formāta maiņas Eirokausa izcīņā paliktu daļa esošo klubu, ieskaitot šīs sezonas Eirokausa ieguvēju - Francijas klubu Burganbresas JL -, kā arī Jeruzalemes "Hapoel", Stambulas "Bahcesehir Koleji", Saloniku "Aris" un Stambulas "Besiktas".
Gaidāms, ka turnīram kā viena no ambiciozākajām komandām pievienosies Saloniku PAOK. Turklāt būtiski pieaugusi Spānijas klubu interese par Eirokausu. Ja šajā sezonā turnīrā piedalījās tikai "Manresa", tad jaunajai sezonai pieteikusies gan 2023. gada Eirokausa ieguvēja "Gran Canaria", gan tādi Spānijas klubi kā "Bilbao" un Žironas "Basquet".
Kā informējuši "BasketNews" avoti, par dalību Eirokausā interesējas arī vairāki FIBA Čempionu līgas klubi, piemēram, Francijas Lemānas "Sarthe", "Cholet" un Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenā trenera Jāņa Gailīša vadītā "Strasbourg".
No Itālijas dalībai Eirokausā pieteikušās "Napoli", Tortonas "Derthona" un Trento "Dolomiti Energia".
"BasketNews" vēsta, ka klubiem šķiet interesanta iespējamā Eirokausa daudzgadu licencēšanas struktūra, kā arī lielāks spēļu skaits, kas sniedz papildu biļešu un komerciālos ieņēmumus.
Lai gan klubu interese par dalību Eirokausa turnīrā vēl nenozīmē konkrētas saistības, turnīrs ir vienīgais ceļš uz augstākā līmeņa Eiropas klubu basketbola sacensībām - Eirolīgu.
"BasketNews" neoficiālajā un provizoriskajā Eirokausa kandidātu sarakstā līdzās "Rīgas zeļļiem" minēti arī Lietuvas klubi Klaipēdas "Neptūnas", Panevēžas "Lietkabelis" un "Siauliai".