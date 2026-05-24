Mārtiņš Sesks un Renārs Francis Skandināvijas rallijā izcīna sudraba medaļas, atnesot MRF komandai vērtīgus Eiropas čempionāta punktus
Latvijas ekipāža, pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis svētdien Zviedrijā Eiropas rallija čempionāta (ERC) otrajā posmā - Skandināvijas rallijā “BAUHAUS Royal Rally of Scandinavia” - izcīnīja otro vietu.
“BAUHAUS Royal Rally of Scandinavia” no 22. līdz 24. maijam norisinājās Zviedrijas Vērmlandes reģiona grants ceļos. Startējot ar Latvijas kokskaidu plātņu ražotāja “CEWOOD” atbalstu “MRF Tyres” komandas sastāvā un pilotējot “Sports Racing Technologies” sagatavoto “Škoda Fabia RS Rally2” automašīnu, Latvijas ekipāža demonstrēja stabilu un konkurētspējīgu ātrumu līdzās Eiropas rallija elitei. Zviedrijā Latvijas ātrākā rallija ekipāža izcīnīja otro vietu un vērtīgus Eiropas čempionāta punktus “MRF Tyres” komandai.
Zviedrijas ERC posms Seska ekipāžai jau iepriekš bijis veiksmīgs. 2023. gadā liepājnieki šeit izcīnīja trešo vietu, savukārt pērn finišēja sestajā pozīcijā. Šogad ekipāža atgriezās ar skaidru mērķi vākt čempionāta punktus “MRF Tyres” komandai un cīnīties par augstākajām vietām jau no pirmajiem kilometriem.
Lai arī sacensību pirmajos ātrumposmos sportisti atzina, ka pārāk ilgi bijuši prom no “Rally2” automašīnas, rallija otrajā dienā liepājnieki izcīnīja divas nozīmīgas uzvaras leģendārajā Kolina Makreja vārdā nosauktajā ātrumposmā un vairākkārt ierindojās vadošajā pieciniekā. Sacensību noslēdzošajā dienā Sesks un Francis turpināja dzīties pakaļ līderiem, vairākos ātrumposmos iekļūstot starp trim ātrākajām ekipāžām ar agresīvu, bet vienlaikus kontrolētu braukšanas stilu.
Divpadsmitajā ātrumposmā Seska pilotētā ekipāža finišēja trešajā vietā, četrpadsmitajā un piecpadsmitajā ātrumposmā uzrādīja otro ātrāko rezultātu, bet noslēdzošajā “Power Stage” ātrumposmā uzvarēja. Tas sacensību kopvērtējumā nodrošināja otro vietu uz pjedestāla.
Īpaši jāizceļ ekipāžas stabilitāte rallija otrajā pusē, kad ceļi kļuva izdangāti un saķeres apstākļi būtiski mainījās. Kamēr vairāki konkurenti pieļāva kļūdas vai zaudēja tempu, Sesks un Francis saglabāja disciplinētu braucienu, konsekventi noturoties līderu grupā līdz pat finišam.
Mārtiņš Sesks, “MRF Tyres” pilots: “Šis bija prasīgs rallijs. Ātrums šajos ceļos ir ļoti liels, un kļūdām praktiski nav vietas. Paveicām labu darbu. Esam uz pjedestāla, pateicoties “MRF Tyres” komandai, jo šīs riepas mūs noturēja uz ceļa. Sadarbība ar “MRF Tyres” un “Sports Racing Technologies” vienmēr ir lieliska. Atgriešanās ERC bija patiesi baudāma!”
Dalība ERC posmā Zviedrijā bija daļa no Seska un Franča 2026. gada starptautiskās programmas, kas paralēli startiem pasaules rallija čempionātā paredz dalību arī atsevišķos ERC posmos.
CEWOOD valdes loceklis Ingars Ūdris: “Iespaidiem pilna nedēļas nogale, daudz ātrumposmu – šķita, ka ātrumu un emocijas dažbrīd var pat pataustīt. Uzņēmējdarbībā var likt paralēles ar ralliju – spriedze līdz pat finišam, kamēr darbs nav padarīts – notikt var viss! Esmu lepns par iespēju piedzīvot šo ralliju kopā ar izciliem latviešu autosportistiem!”
Pēc pārliecinošā starta Zviedrijā ekipāža jau otrdienas rītā atgriezīsies Latvijā. Nedēļas izskaņā Mārtiņš Sesks startēs rallijā “Kurzeme”, kur par stūrmani “Sports Racing Technologies” sagatavotajam “SRT Proto02” automobilim izvēlējies māsu Aneti Sesku-Rāviņu. Nākamās starptautiskās sacensības ekipāžu sagaida jūnija beigās Grieķijā, WRC Akropoles rallijā, kur Sesks un Francis atkal startēs ar “Ford Puma Rally1” automašīnu.